Como a Deel facilita contratações internacionais com apenas alguns cliques

Que o home office veio para ficar todo mundo sabe. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) sustenta que o regime de trabalho remoto vai atingir a marca de 22,7% da população brasileira, o que corresponde a mais de 20 milhões de pessoas.

O fenômeno, replicado mundo afora, explica o exponencial crescimento da Deel, startup americana que é líder global em gestão de pagamentos e contratos para times internacionais.

No Brasil desde o começo do ano, a companhia cresceu impressionantes 1.000% nos últimos 12 meses e entrou para o seleto clube dos unicórnios, com valuation de 5,5 bilhões de dólares.

“O home office permite que todos empreguem pessoas de qualquer país e tragam para suas equipes os melhores talentos disponíveis no planeta”, afirma Cristiano Soares, country manager da Deel no Brasil. “Estamos aqui para facilitar as contratações, levando em conta todas as burocracias envolvidas, e para nos encarregar dos pagamentos.”

A startup presta serviço tanto para unicórnios como para companhias com poucos funcionários.

Saiba mais sobre a Deel e como a empresa pode facilitar as contratações internacionais com apenas alguns cliques.