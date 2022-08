Comgás lança programa para empregar mulheres acima dos 40 anos

A Comgás, uma das maiores distribuidora de gás encanado do Brasil, acaba de lançar o Mulheres de Talento 40+, seu programa de aceleração de carreiras de profissionais do gênero feminino com 40 anos ou mais.

VEJA TAMBÉM:

Como vai funcionar o Programa Mulheres de Talento 40+ da Comgás?

O programa terá duração de até 1 ano e meio, e as candidatas que se inscreverem concorrerão a vagas em áreas como Engenharia, Novos Negócios, Inovação, Finanças, Jurídico, Engenharia e Pessoas.

As selecionadas passarão por um programa de capacitação que contará com imersões sobre os negócios da Comgás, treinamentos online, presenciais e visitas a campo junto da equipe da empresa, além de treinamentos técnicos e comportamentais e feedbacks constante.

Fora isso, participarão de um programa de mentoria com executivas do Grupo Cosan, do qual a Comgás faz parte.

“Nosso objetivo é alcançar a igualdade de gênero nas tomadas de decisões, valorizando as competências que o “maternar” desenvolve nas pessoas, além de contribuir com um ambiente mais colaborativo e inclusivo na interseção de gerações", diz Letícia Grossi, diretora de Pessoas e Cultura da Comgás.

Quem pode se inscrever no Programa Mulheres de Talento 40+ da Comgás?

Para se candidatar, as mulheres precisam seguir os seguintes pré-requisitos:

Ser mulheres cisgênero ou trans;

Ter 40 anos de idade ou mais;

Formação em cursos superiores de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo;

Disponibilidade para atuar 40 horas semanais em modelo híbrido nas cidades de São Paulo ou Campinas (SP).

As candidatas interessadas podem se inscrever pelo site oficial do programa até o dia 23 de setembro.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.