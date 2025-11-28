Carreira

Começou um novo trabalho? Acelere seu aprendizado nos primeiros meses com estes 3 comandos de IA

Comandos estratégicos podem ajudar profissionais iniciantes a entender processos, absorver conhecimentos e se destacar rapidamente em novos desafios

Acelere seu aprendizado nos primeiros meses com IA (Westend61/Getty Images)

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12h00.

A inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa para quem está começando no mercado de trabalho.

De forma estruturada, é possível simular situações do dia a dia, esclarecer dúvidas e receber feedbacks instantâneos, tornando os primeiros meses mais eficientes e menos estressantes.

Confira 3 comandos para te auxiliar nesse momento:

1. Prompt para entender expectativas do cargo

“Explique de forma clara e detalhada quais são as principais responsabilidades e resultados esperados para o cargo de [nome do cargo] em [nome da empresa], incluindo habilidades-chave e métricas de sucesso.”

Esse comando ajuda a ter clareza sobre o que é realmente importante e onde concentrar esforços desde o início.

2. Prompt para priorizar aprendizados

“Liste os conhecimentos e habilidades mais relevantes para um profissional iniciante em [nome da área/cargo], organizando-os por impacto no desempenho e facilidade de aprendizado.”

Com isso, é possível criar um roteiro de aprendizado estratégico, evitando desperdício de tempo em informações menos relevantes.

3. Prompt para treinar situações do dia a dia

“Simule diálogos e decisões comuns do meu trabalho como [nome do cargo], incluindo interações com colegas, supervisores e clientes, e forneça sugestões de como agir em cada caso.”

Essa prática permite ganhar confiança e reduzir erros, treinando o raciocínio prático antes mesmo de enfrentar situações reais.

