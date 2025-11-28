Começou um novo trabalho? Acelere seu aprendizado nos primeiros meses com estes 3 comandos de IA

Acelere seu aprendizado nos primeiros meses com IA (Westend61/Getty Images)
Redatora
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12h00.
A inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa para quem está começando no mercado de trabalho.
De forma estruturada, é possível simular situações do dia a dia, esclarecer dúvidas e receber feedbacks instantâneos, tornando os primeiros meses mais eficientes e menos estressantes.
Confira 3 comandos para te auxiliar nesse momento:
“Explique de forma clara e detalhada quais são as principais responsabilidades e resultados esperados para o cargo de [nome do cargo] em [nome da empresa], incluindo habilidades-chave e métricas de sucesso.”
Esse comando ajuda a ter clareza sobre o que é realmente importante e onde concentrar esforços desde o início.
Com isso, é possível criar um roteiro de aprendizado estratégico, evitando desperdício de tempo em informações menos relevantes.
“Simule diálogos e decisões comuns do meu trabalho como [nome do cargo], incluindo interações com colegas, supervisores e clientes, e forneça sugestões de como agir em cada caso.”
Essa prática permite ganhar confiança e reduzir erros, treinando o raciocínio prático antes mesmo de enfrentar situações reais.
