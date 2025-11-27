‘Comece pequeno, mas comece’: jovem de 22 anos criou soluções que impactaram estudantes no Brasil

A trajetória de Clara Prado, 22 anos, sintetiza um movimento cada vez mais presente no ambiente universitário brasileiro: jovens que não esperam estruturas prontas para transformar seus contextos.

Aluna de Direito na Universidade Federal de Sergipe, ela percebeu cedo que a formação acadêmica só ganha sentido pleno quando se conecta ao mundo real e, principalmente, a quem mais precisa.

Foi dessa compreensão que surgiram iniciativas como a Sociedade Sergipana de Debates e o Guia Jurídico, plataforma de empregabilidade que hoje reúne milhares de usuários ativos, centenas de oportunidades mapeadas e parcerias com instituições de ensino.

O impulso veio de uma inquietação que ela mesma reconhece: desigualdades que não deveriam ser normalizadas.

“Acredito profundamente que a universidade deve ser mais do que um espaço de formação técnica, ela precisa ser um ambiente de transformação social”, afirma.

Do incômodo ao impacto: projetos que abriram portas para centenas de jovens

Clara identificou no ecossistema jurídico e acadêmico lacunas que impediam diversos estudantes de acessar oportunidades. A resposta foi construir caminhos, primeiro dentro da universidade, depois para muito além dela.

Com a criação da Sociedade Sergipana de Debates, a primeira do estado, e hoje, a maior do Brasil, formou mais de 500 jovens em oratória, argumentação e pensamento crítico, coordenando equipes em campeonatos nacionais e internacionais.

Como debatedora, levou a primeira delegação do Nordeste a representar o Brasil no WUDC (World Universities Debating Championship), o maior torneio universitário de debates do mundo, além disso, esteve à frente da participação de juíza no WSDC, o campeonato mundial escolar.

Como diretora nacional do Instituto Brasileiro de Debates, Clara lidera iniciativas que fortalecem a formação discursiva no país, liderando programas que conectam estudantes a competições e treinamentos de desenvolvimento acadêmico e profissional.

Clara também possui uma produção científica destacada, com mais de 15 artigos publicados em quatro países. Seu trabalho acadêmico aborda temas ligados ao Direito, governança e impacto social, refletindo o compromisso em transformar conhecimento em ferramentas práticas de mudança.

Mas é o Guia Jurídico que se tornou o principal símbolo de seu protagonismo. Em uma área competitiva e marcada por assimetrias, a plataforma aproxima estudantes de vagas, programas de estágio e cursos complementares. O impacto é nítido, com jovens antes distantes do mercado conseguindo se posicionar e crescer em ambientes acadêmicos e profissionais.

"O impacto que mais me orgulha é ver estudantes que antes não tinham acesso a oportunidades conseguirem ocupar espaços que pareciam distantes" Clara Prado

A lógica do pequeno começo: quando intenção encontra ação

Para outros estudantes que desejam causar impacto, Clara é objetiva: esperar a “hora certa” pode ser a maneira mais rápida de não começar nunca. A transformação, segundo ela, nasce do encontro entre propósito e execução.

“O impacto não nasce de algo perfeito — nasce de algo necessário”, afirma. “Observe os problemas à sua volta e dê o primeiro passo com os recursos que você já tem”, diz.

A recomendação sintetiza sua própria jornada: projetos que começaram com equipes pequenas, recursos mínimos e muita determinação — e hoje formam redes de impacto acadêmico e social nacionalmente, transformando futuros.

O Prêmio Na Prática e a força da colaboração entre jovens líderes

Ao participar do Prêmio Na Prática de Protagonismo Universitário, Clara encontrou um ambiente que refletia o que sempre acreditou, que grandes transformações começam quando pessoas com propósito se conectam.

“Estar rodeada de pessoas que compartilham vontade de transformar seus contextos me mostrou o quanto a colaboração é poderosa”, conta.

A seleção deu ainda mais visibilidade às iniciativas que lidera e abriu portas para novas parcerias. Mais do que reconhecimento, trouxe uma percepção valiosa: ao compartilhar sua trajetória, ela inspira outros jovens a iniciar as próprias.

Ana Clara Prado Rocha | Direito – Universidade Federal de Sergipe

Esse efeito multiplicador — jovens inspirando jovens — é uma das forças estruturantes da nova geração universitária brasileira.

