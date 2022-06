Com vagas abertas, esta área oferece salários altos e possibilidade de ascensão; veja como ingressar

Se você soubesse de uma área que está sempre com vagas abertas, oferece salários altos e abre portas para cargos de gerência em menos de um ano, acharia um bom negócio se especializar? Se sim, saiba que este mercado existe e, hoje mesmo, está em busca de novos profissionais.

Enquanto há alguns anos apenas negócios focados em sustentabilidade ousavam falar sobre critérios ESG (sigla para Meio Ambiente, Social e Governança, em inglês), hoje o tema virou pauta máxima entre todas as maiores empresas do mundo. Aos poucos, esta tendência atingiu as mais diversas áreas e chegou a, praticamente, todos os setores da economia.

No entanto, por ser uma área nova, ainda há poucos profissionais qualificados para ocupar as vagas ofertadas, o que fez com que as remunerações disparassem, com salários atingindo a casa dos R$ 20 mil.

Segundo a head de ESG da EXAME, Renata Faber “Essa ‘habilidade do futuro’ abre portas para cargos de confiança e salários mais altos sem abrir mão de um trabalho com propósito. É uma chance de se sentir feliz trabalhando e ainda ser muito bem remunerado por isso.”

Entenda como os critérios ESG podem ajudar você a alcançar cargos e salários mais altos. Clique aqui.

Afinal, por que ESG será o futuro das empresas?

Segundo um estudo recente feito pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), 95% das empresas brasileiras têm o tema ESG como prioridade em suas agendas corporativas. Mas, afinal, por que há tanto interesse neste assunto?

A área de ESG diz respeito às ações de uma empresa, organização ou governo, que impactam o meio ambiente e a sociedade. Ou seja, a como uma empresa lida com questões como: gestão de risco, transparência fiscal, segurança dos funcionários, direitos do trabalhador, gestão de resíduos, emissão de gases etc.

No entanto, você pode estar se perguntando: por que uma empresa deveria se preocupar com isso?

Para além do discurso clichê de sustentabilidade, as empresas perceberam que ESG se tornou a pauta central de reuniões e conferências entre os maiores líderes e empresários globais.

Desenvolva as habilidades necessárias para trabalhar com ESG e alcançar cargos e salários mais altos. Clique aqui e saiba como!

É o caso da Ambev, por exemplo, que passou a ter uma área ESG isolada, para estabelecer metas ESG em todas as equipes da empresa. Ou então da Apple, que passou a incluir seus fornecedores em compromissos de energia limpa. Empresários, governantes e clientes perceberam que não há como um negócio prosperar se não for sustentável.

95% das empresas estão contratando

Por esse motivo, a maioria das empresas está com vagas abertas para especialistas ESG que possam medir, estruturar e liderar projetos de impacto. Em um relatório recente, partindo da análise dos perfis de 1 milhão de profissionais de investimentos no LinkedIn, o CFA Institute constatou que menos de 1% tinha formação na área de ESG.

Em sua coluna na Folha de S.Paulo, Rodrigo Tavares, professor na NOVA School of Business and Economics, ainda completa: “Entre os meus alunos, mestrandos e executivos, que cursam as disciplinas e cursos em finanças sustentáveis na escola de negócios onde leciono, o emprego é garantido. Muitos são contratados por organizações financeiras de vários países europeus, dada a sua formação em ESG”

Mas o mercado não encontra profissionais. Nos Estados Unidos, são em torno de 10 mil. No Brasil, este número é menor ainda.

Treinamento gratuito explica o que são os critérios ESG como se tornar um profissional especializado nesta tendência em 2022

E se qualquer companhia que queira se manter competitiva, lucrar e prosperar vai precisar seguir as diretrizes de ESG, se especializar na área, com certeza, fará você ocupar estas vagas.

Afinal, como se tornar um Executivo de Impacto ESG?

É importante saber que este caminho pode ser trilhado por qualquer pessoa, seja qual for a área de formação. De engenharia ao design, qualquer profissional disposto a fazer uma transição de carreira pode ingressar no meio.

No entanto, um estudo realizado pela Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável (Abraps) mostrou que possuir algum nível de especialização é comum entre os profissionais e faz a diferença na escolha das empresas. Por isso, é essencial separar um tempo para se dedicar a alguma especialização na área.

Jornada Executivo de Impacto

Foi pensando na enorme oportunidade que o ESG representa para profissionais que desejam dar um upgrade em suas carreiras, a head de ESG da EXAME, Renata Faber, desenvolveu a Jornada do Executivo de Impacto.

Trata-se de um treinamento online e gratuito onde a executiva, que já acumula anos de experiência no setor, irá apresentar os caminhos para ingressar em uma das áreas que mais crescem no mundo.

O conteúdo, que será disponibilizado ao longo de quatro episódios entre os dias 6 e 14 de junho, passa pela definição aprofundada do que é ESG, traz reflexões sobre como o tema impacta o mercado e a economia e apresenta possibilidades para começar a construir uma carreira na área. Para garantir a sua vaga, os interessados devem se inscrever no site oficial do projeto.

O primeiro episódio já está disponível e você pode assisti-lo clicando aqui ou no botão abaixo:

QUERO ASSISTIR AO PRIMEIRO EPISÓDIO DA JORNADA DO EXECUTIVO DE IMPACTO