Com salários de até R$ 51 mil, lista revela quanto ganham os profissionais de TI no Brasil

É claro que salários assim dependem de muitos fatores – porte da empresa, tempo de carreira, nível de experiência, localização da posição e tantos outros atributos. Mas o estudo revela que mesmo os profissionais em começo de carreira podem ter remunerações bem atrativas no setor de TI.

Para ter ideia, em posições iniciais, os salários não ficam abaixo de R$ 3,4 mil. Em alguns casos (quando as empresas são maiores ou o profissional está melhor qualificado), os valores para recém-formados podem chegar a até R$ 6,2 mil.

Abaixo, listamos os salários para algumas posições no setor de tecnologia (desde os diretores até os profissionais em começo de carreira), segundo o levantamento da Robert Half.

Cargos de Liderança

CIO (Chief Information Officer): entre R$ 30.850 e R$ 51.650;

CTO (Chief Technology Officer): entre R$ 29.850 e R$ 50.000;

CSO (Chief Security Officer): entre R$ 26.950 e R$ 45.200;

Gerente de TI Generalista: entre R$ 20.400 e R$ 34.200;

Gerente de Desenvolvimento: entre R$ 21.600 e R$ 36.150;

Gerente de Business Intelligence: entre R$ 19.250 e R$ 32.250.

Cibersegurança

Coordenador de Segurança da Informação: entre R$ 17.350 e R$ 23.750;

Analista de Cibersegurança Sênior: entre R$ 11.450 e R$ 19.300;

Analista de Cibersegurança Pleno: entre R$ 8.400 e R$ 14.100;

Analista de Cibersegurança Júnior: entre R$ 6.100 e R$ 10.250.

Infraestrutura

Coordenador de Infraestrutura: entre R$ 11.550 e R$ 19.350;

Analista de Infraestrutura Sênior: entre R$ 9.600 e R$ 16.100;

Analista de Infraestrutura Pleno: entre R$ 6.150 e R$ 10.300;

Analista de Infraestrutura Júnior: entre R$ 4.200 e R$ 7.050.

Big Data

Cientista de dados: entre R$ 14.400 e R$ 24.100;

Especialista de BI: entre R$ 13.050 e R$ 21.900;

Analista de BI Sênior: entre R$ 11.500 e R$ 19.300;

Analista de BI Pleno: entre R$ 8.750 e R$ 14.750;

Analista de BI Júnior: entre R$ 5.600 e R$ 9.000.

Desenvolvimento

Desenvolvedor Mobile Sênior: entre R$ 13.000 e R$ 21.900;

Desenvolvedor Mobile Pleno: entre R$ 9.550 e R$ 16.050;

Desenvolvedor Mobile Júnior: entre R$ 6.200 e R$ 8.950;

Desenvolvedor Front-end Sênior: entre R$ 11.000 e R$ 16.750;

Desenvolvedor Front-end Pleno: entre R$ 9.250 e R$ 15.550;

Desenvolvedor Front-end Júnior: R$ 6.200 e R$ 8.950.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.