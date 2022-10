Com salários até R$ 39 mil, estes são os cargos do mercado financeiro que mais crescerão em 2023

Ainda que no horizonte existam temores de uma recessão global, a maioria dos executivos está otimista em relação aos últimos 12 meses e com previsões de contratações, segundo o Guia Salarial 2023 da consultoria Robert Half.

No entanto, grande parte deles acredita que faltará talentos para essas novas vagas. De acordo com o levantamento, 68% dos líderes diz que encontrar profissionais qualificados será mais desafiador no ano que vem e outros 76% estão preocupados com a atração de pessoas nas suas empresas.

Em tempos de grande demissão, a retenção também preocupa 84% das empresa. Dentre elas, 35% estão muito preocupadas e 48% estão um pouco temerosas. Apenas 17% se definem completamente despreocupadas.

O mercado financeiro é um dos que já estão sofrendo com a escassez de profissionais qualificados e oferecendo salários até 25% maiores na briga por talentos, com prazos para contratação superando os 90 dias.

Para o ano que vem, segundo a Robert Half, os segmentos que vão liderar as contratações serão os fundos de Private Equity, Assets, Bancos de Investimentos, Meios de Pagamentos e Fintechs.

Quais os cargos com mais vagas no mercado financeiro?

Já entre as posições que vão ser mais demandadas estão RM Private, M&A (analistas/associados/VPs), Crédito Corporate (analistas/especialistas), Finanças (diretores/gerentes/VPs), Profissionais de Compliance, Auditoria e Riscos (analistas/gerentes), RM Corporate, ESG (analistas/especialistas/gerentes).

Quais são as certificações mas exigidas no mercado financeiro?

Além da tradicional CFA, outras certificações bastante demandadas para os profissionais de finanças são CGA, CFP e Ancord.

Já quando o assunto são habilidades técnicas e comportamentais, profissionais com capacidade analítica e de originação de negócios, atualizados tecnologicamente, fluentes em outros idiomas, flexíveis, com comunicação assertiva e adaptáveis se destacam.

Veja os cargos com maiores salários no mercado financeiro para 2023

Gerente de Relacionamento Private: de R$ 23.100 até R$ 39.600

Analista de Fusões e Aquisições: de R$ 14.150 até R$ 21.600

Analista de Compliance/Auditoria/Controles internos: de R$ 11.850 até R$ 18.150

Especialista de ESG: de R$10 mil até 15 mil.

