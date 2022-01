Com salário de R$20 mil, esta carreira será uma das mais ofertadas em 2022

Recentemente, um dos temas mais abordados no mundo é a sustentabilidade. Questões como mudanças climáticas, a preservação do planeta e a importância do fortalecimento social e da transparência nos negócios tornaram-se foco de grandes debates. Acontece que essa abordagem gerou não apenas um tema central no mundo, mas também uma grande oportunidade de negócio.

Empresas passaram a incluir em seus princípios questões relacionadas ao meio ambiente, sociedade e governança. Esses três pilares compõem os critérios ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança), uma classificação que ajuda a identificar empresas que não se importam apenas com indicadores financeiros, mas também com questões trabalhistas, questões climáticas, emissões de carbono e de diversidade, por exemplo.

Essa nova visão e a aplicação dos critérios ESG em empresas e companhias ao redor do mundo criou a necessidade da demanda por profissionais especializados em ESG, que saibam identificar, avaliar e aplicar os critérios no contexto da instituição em que atua. Apesar de nova, esta é uma área em grande ascensão.

Em 2021 o setor de ESG bateu recordes atingindo a casa dos 30 trilhões de dólares em movimentação de ativos. E a tendência é só aumentar. Segundo um levantamento feito pela Bloomberg Professional Services, esse valor poderá chegar a 53 trilhões de dólares em 2025.

Enquanto isso, as empresas enfrentam um grande problema para se aprofundar nos critérios ESG: a falta de profissionais qualificados. Em dezembro de 2020, a CFA Institute, uma associação que certifica profissionais de finanças, divulgou um relatório em que revelava que menos de 1% dos profissionais de investimentos cadastrados no LinkedIn (meio por onde o levantamento foi feito) tinha formação adequada em ESG.

Pouca oferta e muita demanda faz com que a área ofereça altas remunerações, com salários que podem chegar, em média, aos RS 20 mil mensais. Outro fator motivador para a especialização na área é que não há pré-requisitos para fazer cursos ou trabalhar com o tema. Profissionais de diversos setores podem buscar a especialização em sustentabilidade, e a formação também pode ser um caminho para a recolocação profissional ou a mudança de área.

Como aproveitar a ascensão do mercado ESG?

Com a alta demanda do mercado, algumas instituições começam a estruturar e ofertar cursos e especializações em ESG. Um bom profissional do setor precisa ser capaz de entender, implementar e medir os impactos dos padrões de responsabilidade social, governança e sustentabilidade no desempenho dos negócios. De maneira geral, esse especialista precisam saber:

Desenvolver uma visão estratégica para a empresa;

Viabilizar projetos de sustentabilidade;

Promover treinamentos de colaboradores com relação ao tema;

Criar e monitorar indicadores de desempenho de sustentabilidade;

Desenvolver relatórios para prestação de contas;

Minimizar os impactos da cadeia produtiva da empresa.

Observando essa deficiência na qualificação e falta de preparo dos profissionais para aplicar as práticas ESG no meio empresarial, a especialista em ESG da Exame Invest, Renata Faber, decidiu preparar a série gratuita Jornada do Executivo de Impacto.

O conteúdo gratuito e totalmente online, está disponível no YouTube da Exame. As aulas têm como objetivo revelar quais são as habilidades necessárias para se tornar um profissional requisitado e, consequentemente, alcançar cargos e salários mais altos.

Na série de 4 episódios, a especialista Renata Faber – que também é head da área que mais cresceu da EXAME – explica o passo a passo para se destacar no mercado ESG e ter um trabalho com propósito.

O conteúdo passa pela definição do ESG e como o tema impacta o mercado, os negócios e a carreira; aborda ainda quem é o profissional de ESG, e o que fazer para se tornar um executivo de impacto. Confira abaixo a relação completa do conteúdo das aulas:

A revolução que está mudando o mercado - Nesta aula, a especialista Renata Faber esclarece o que é ESG e como isso pode mudar sua carreira.

Quem é o profissional do futuro? - A segunda aula é focada nas 3 competências essenciais que o profissional precisa ter para entrar e se destacar no mercado ESG.

O mapa para se tornar o executivo de impacto - Na terceira aula, Faber enumera e ensina o passo a passo completo para embarcar nessa jornada e se tornar um profissional ESG requisitado pelas empresas.

Sua virada profissional rumo ao futuro - Por fim, a especialista com experiência de anos no setor, mostra, na última aula, a hora de dar a guinada certa na sua carreira e como fazer isso.

