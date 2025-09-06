Com salário de R$ 9 mil, Ambev busca por trainee e investe em IA para a formação dos novos líderes

A Ambev decidiu colocar a inteligência artificial no centro da formação de suas futuras lideranças. O tradicional programa de trainee da companhia (Global Trainee 2026), criado há mais de 25 anos e responsável por formar grande parte da alta liderança atual, terá pela primeira vez uma trilha exclusiva em inteligência artificial (IA).

Com essa iniciativa, a empresa reforça sua estratégia de transformação digital e sinaliza que os profissionais do futuro precisarão dominar não apenas gestão de negócios, mas também os fundamentos da IA.

“Queremos formar líderes completos, capazes de unir visão generalista de negócios a essa nova competência que vem transformando o mercado de trabalho”, afirma João Vitor Marinho, diretor de atração e desenvolvimento de pessoas da Ambev.

O que muda no Global Trainee 2026

O diferencial da edição 2026 é um curso presencial de IA, em parceria com o Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli). A imersão, que deve durar algumas semanas durante os primeiros meses do programa, prepara os trainees para aplicar o conhecimento em projetos reais.

Segundo Marinho, cada trainee passará por rotações nas áreas de operações industriais (cervejarias) e comerciais (centros de distribuição), recebendo desafios práticos para resolver.

“Eles vão poder usar inteligência artificial nesses projetos aplicados, o que acelera inovação e impacto dentro da companhia”, diz o executivo.

O objetivo é preparar os jovens para liderar projetos de alto impacto, capazes de acelerar a inovação e gerar valor de longo prazo para o negócio.

“Em 2024, a Ambev celebrou 25 anos de história e, agora, se prepara para construir os próximos 25. Os talentos que irão escrever as próximas páginas dessa jornada de muito sucesso devem ter mente aberta para a inovação, que deverá ser usada como ferramenta estratégica para impulsionar o futuro do negócio”, diz Marinho.

Salário de R$ 9 mil e experiência nos EUA

Com duração de 10 meses, o Global Trainee é uma das principais portas de entrada para quem deseja construir carreira na Ambev. Nomes como Fernando Mazzarolo (VP do Zé Delivery) e Paulo Zagman (VP de Logística) começaram suas trajetórias no programa.

Entre os diferenciais, estão a vivência em diferentes áreas da companhia, passagens por unidades em todo o Brasil e uma experiência internacional no final do ciclo de uma semana de imersão na operação da Ambev dos Estados Unidos.

Salário inicial : até R$ 9.000,00

: até R$ 9.000,00 Experiência internacional: rotação de até duas semanas nos EUA, com trainees de diversos países

rotação de até duas semanas nos EUA, com trainees de diversos países Público-alvo : graduados entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, de todos os cursos, com até dois anos de experiência em tempo integral. É necessário ter inglês avançado.

: graduados entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, de todos os cursos, com até dois anos de experiência em tempo integral. É necessário ter inglês avançado. Início: janeiro de 2026, em São Paulo

“Após os 10 meses, os participantes são alocados em posições de liderança nas áreas mais alinhadas ao seu perfil”, diz Marinho.

O programa de estágio da Ambev

Além do trainee, a Ambev mantém inscrições abertas para o programa de estágio, que oferece vagas em todo o Brasil. Assim como os trainees, estagiários também têm projetos aplicados durante sua jornada, mas ainda sem a trilha de inteligência artificial.

“Optamos por começar com os trainees para testar o modelo, mas já estudamos levar algo online para o estágio”, diz Marinho.

O programa é voltado para estudantes que concluírem a graduação em diferentes áreas entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027. O valor da bolsa-auxílio varia de acordo com a região do país.

Como se inscrever?

As inscrições, tanto para o programa de trainee quanto para o programa de estágio da Ambev, poderão ser feitas no site da Ambev até o dia 8 de setembro.