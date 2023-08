Trainee do Itaú 2024: salário de R$ 8.500 e algumas vagas sem exigência do inglês. Veja as novidades

O banco Itaú inicia nesta quarta-feira. 9 de agosto, o Trainee Itaú 2024. Na última edição, o programa teve 74.000 inscritos e neste ano, com salário de 8.500 reais, o processo seletivo foi pensado de uma forma mais democrática. O idioma inglês, por exemplo, será exigido apenas para vagas que realmente precisam desse conhecimento, e na primeira fase os avaliadores não terão acesso aos dados pessoais dos inscritos, apenas aos seus conhecimentos e experiências.

Quem poderá participar do processo seletivo do Trainee Itaú 2024?

São elegíveis graduados em qualquer curso de longa duração – 4 anos ou mais – nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas, a partir de dezembro de 2021 e universitários com previsão de formação até dezembro de 2024; Disponibilidade para trabalhar 8 horas; Disponibilidade para trabalho presencial em São Paulo - caso esteja fora de São Paulo, o candidato receberá bolsa auxílio no valor de 1 salário para realocação, se necessário; Inglês: a partir de avançado para Negócios Atacado; não é exigido para Negócios Varejo.

Os candidatos podem escolher entre duas trilhas de desenvolvimento: Negócios Varejo e Negócios Atacado. A quantidade de vagas varia de acordo com a disponibilidade de cada área e a previsão do início das atividades é em janeiro de 2024.

Quais são as etapas da seleção para o Trainee Itaú 2024?

O processo seletivo desta edição tem três etapas:

inscrição e testes online;

resolução de um business case online e respostas a perguntas via plataforma interativa;

entrevista final com os executivos.

Atenção para o período de inscrições: começa nesta quarta-feira, 9 de agosto, e vai até o dia 4 de setembro.

Quais são as melhorias para a seleção neste ano?

Para tornar o acesso ao programa mais democrático, o Itaú pensou em melhorias a cada edição. Exigências no currículo vêm sendo cada vez mais simplificadas: o idioma inglês é exigido apenas para vagas que genuinamente precisam desse conhecimento, por exemplo.

Além disso, na primeira fase serão avaliados somente os aspectos de competências e habilidades que serão eventualmente desenvolvidas no programa. Os avaliadores não têm acesso a dados pessoais dos inscritos, apenas a seus conhecimentos e experiências.

Quais benefícios o programa oferece?

Além do salário de R$ 8.500,00, os futuros trainees do banco Itaú contarão com os seguintes benefícios:

Participação nos lucros e resultados

Auxílio Refeição

Auxílio Alimentação

Assistência Médica e Odontológica

Vale Transporte

Auxílio creche para filhos de até 71 meses

Seguro de Vida;

Farmácia;

Convênio com Academias e Gym Pass.

Outros benefícios:

Itaú Shop – programa de vantagens, descontos e serviços exclusivos de diversos parceiros no Brasil e na América Latina. Só no Brasil são mais de 1.100 parceiros cadastrados, desde lojas de decoração, grandes varejistas, presentes e entretenimento.

– programa de vantagens, descontos e serviços exclusivos de diversos parceiros no Brasil e na América Latina. Só no Brasil são mais de 1.100 parceiros cadastrados, desde lojas de decoração, grandes varejistas, presentes e entretenimento. Previdência - Os planos de previdência complementar são investimentos de longo prazo que permitem acumular, de forma segura, recursos para que você e sua família possam ter mais qualidade de vida no futuro.

- Os planos de previdência complementar são investimentos de longo prazo que permitem acumular, de forma segura, recursos para que você e sua família possam ter mais qualidade de vida no futuro. Incentivo a curso de idiomas (sujeito a regra de elegibilidade)

Como se inscrever no Trainee Itaú 2024?

Para realizar a inscrição até o dia 04 de setembro, os interessados devem acessar o site do programa Trainee Itaú 2024.

Além de página de inscrição, o site conta com um chatbot para dúvidas dos candidatos, além de dicas sobre o processo.