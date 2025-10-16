Com salário de R$ 7 mil, Tetra Pak abre inscrições de programa para universitários e recém-formados

A multinacional sueca Tetra Pak, líder em processamento e envase de alimentos, abriu inscrições para o programa Futuros Talentos, uma iniciativa global voltada para estudantes de graduação ou que tenham concluído o ensino superior recentemente.

As vagas são destinadas para aqueles que se formaram a partir de dezembro de 2023 até os que irão concluir a graduação em dezembro de 2025. O programa Futuros Talentos terá duração de 18 meses e são elegíveis os candidatos dos cursos de Automação, Engenharia de Processos e Finanças.

“Buscamos candidatos que compartilhem conosco princípios como inovação, autonomia, protagonismo individual e coletivo, entre muitos outros, e que nos ajudem a seguir protegendo os alimentos, as pessoas e o planeta”, diz Roberta Silvestre, diretora de Recursos Humanos da Tetra Pak Brasil.

“Em muitos casos, a iniciativa possibilita experiência internacional, atuando junto a áreas da Tetra Pak em outros países”, completa.

Com salário de aproximadamente R$ 7 mil , o programa oferece benefícios como folga de aniversário, plataforma de bem-estar para atividades físicas, nutrição e saúde mental, plano de saúde, odontológico e seguro de vida.

A Tetra Pak fornece soluções para a indústria de alimentos e bebidas, pautada por tecnologia e sustentabilidade. Além da produção de embalagens longa vida, também fornece equipamentos de processamento e serviços técnicos que suportam a operação de fabricantes.

As inscrições para o “Futuros Talentos” podem ser feitas até 02 de novembro na área de carreiras do site:

https://www.tetrapak.com/pt-br/about-tetra-pak/careers/grow-with-tetra-pak-brasil#futuretalent