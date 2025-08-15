Com salário de até R$78 mil, esses são os profissionais de marketing mais bem remunerados

Uma informação do Guia Salarial 2024 da Robert Half chamou atenção: profissionais de marketing no Brasil podem alcançar remunerações mensais que chegam a R$78 mil em cargos de liderança.

É claro que os salários variam conforme o porte da empresa, localização, experiência e grau de especialização do profissional. Mas o estudo mostra que mesmo quem está começando pode receber boas remunerações, especialmente em grandes organizações ou com habilidades estratégicas em alta demanda.

Cargos de liderança

Segundo o levantamento, cargos executivos oferecem faixas salariais bem elevadas na região Sudeste:

Diretores de Marketing pode ganhar entre R$28 mil e R$49,8 mil por mês;

Gerentes de Marketing alcançam entre R$17 mil e R$33,1 mil.

Em níveis intermediários, como Analistas de Marketing Digital, os salários também surpreendem. Em empresas de grande porte, a remuneração varia de aproximadamente R$7,2 mil a R$13 mil a depender da experiência.

Para especialistas em Marketplace, os valores oscilam entre R$5,3 mil e R$12,9 mil, dependendo da localização.

Quando falamos sobre os profissionais de Trade Marketing, os gerentes iniciantes em pequenas e médias empresas na região Sudeste recebem em média R$10,35 mil.

Nas grandes empresas, o aumento é significativo, já que gerentes de nível intermediário podem receber entre R$15 mil para R$16 mil, enquanto os mais experientes ganham em média R$18,45 mil.

Já no Rio de Janeiro, a projeção é entre R$6,9 mil e R$13 mil para gerentes em pequenas e médias empresas. Em Belo Horizonte, o é mais moderado, de R$5,5 mil à R$6,9 mil.

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

