Com poucos cliques, Google traz testes para IA fazer reservas em restaurantes para usuários

O Google começou a liberar um novo recurso para seu AI Mode, a capacidade de encontrar reservas em restaurantes com base nas preferências do usuário.

A funcionalidade faz parte do movimento crescente de grandes empresas para transformar modelos de inteligência artificial em agentes capazes de executar tarefas práticas. A ferramenta, por enquanto, está disponível apenas para assinantes do plano Ultra, que custa US$ 250 por mês. As informações foram retiradas do Inc.

AI Mode agora busca reservas, mas não finaliza o processo

Segundo o anúncio publicado pelo Google, o AI Mode pode agora realizar buscas por reservas com base em critérios como quantidade de pessoas, data, horário, localização e tipo de culinária.

Apesar de avançada, a funcionalidade ainda tem uma limitação importante. O AI Mode não conclui a reserva, ele apenas exibe as opções encontradas e direciona o usuário para a página de agendamento, onde o processo precisa ser finalizado manualmente.

“O AI Mode faz o trabalho pesado e te leva direto à página de reserva”, escreveu a empresa no comunicado.

Exclusivo para quem paga caro: acesso limitado ao plano Ultra

A nova função está disponível apenas para usuários do plano Google AI Ultra, que oferece acesso aos modelos mais avançados da empresa, como o Gemini e o criador de vídeos Veo.

A assinatura mensal custa US$ 250, o que restringe o uso à pessoas mais dispostas (ou capazes) de investir em soluções de ponta.

O Google afirma que, no futuro próximo, o AI Mode poderá ser usado também para agendar serviços e comprar ingressos para eventos, acessando sites como Ticketmaster, StubHub e SeatGeek.

