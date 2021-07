Com mestrados 100% online, universidade americana atrai brasileiros

No ano em que a educação à distância foi a única alternativa, a MUST University, na Flórida (EUA), tinha o business plan perfeito. Fundada há quatro anos pelo professor e empresário brasileiro Antonio Carbonari Netto, com participação minoritária dos fundos de investimento Stela Maris, no México, e Prismapar, na Costa Rica, a MUST já nasceu com a missão de atrair estudantes latinos e brasileiros, tornando mais acessível o sonho do diploma americano. “Meu propósito foi criar mais oportunidades com menos burocracia. E está dando muito certo”, afirma o professor Carbonari.

Hoje os cursos oferecidos pela MUST University são 100% online e têm nível de mestrado, bacharelado ou especialização (pelo nome em inglês, associate degree). A instituição conta com mais de 1.300 estudantes matriculados nas áreas de administração, negócios internacionais, gestão de cuidados da saúde e tecnologias emergentes em educação. Nas primeiras turmas formadas, havia 183 pessoas, e 130 delas reconheceram o diploma internacional para atuar no Brasil.

O estudante escolhe o idioma do curso

Na hora da matrícula, o estudante escolhe em qual idioma prefere cursar – português, espanhol ou inglês. No corpo docente há professores brasileiros, latinos e americanos.

Além dos titulares, a MUST oferece uma equipe adicional de professores responsáveis pelo relacionamento com os alunos em toda sua trajetória acadêmica, de forma a tornar o ensino à distância o mais próximo possível do aluno e com atendimento personalizado.

Outra vantagem clara em comparação com outros programas americanos é o preço: “Nos Estados Unidos, os cursos mais acessíveis de mestrado giram entre 12.000 e 16.000 dólares. A MUST cobra a metade desse valor”, afirma Giulianna Carbonari Meneghello, diretora de marketing e admission.

Sem contar que, para os brasileiros, os valores de investimento no programa inteiro são em reais e parcelados. Ou seja, a MUST assume o risco cambial, para dar tranquilidade ao aluno que não terá surpresas com o câmbio durante seu mestrado". Não à toa, a renda de 54% dos estudantes está entre dois e quatro salários-mínimos.

A opinião de quem estuda lá

Rayanne, aluna da MUST: especialista em neuropsicologia, ela conseguiu, com o curso online, conciliar carreira e maternidade Rayanne, aluna da MUST: especialista em neuropsicologia, ela conseguiu, com o curso online, conciliar carreira e maternidade

Com tantos diferenciais e atrativos, é bom ouvir o depoimento das pessoas que já estão cursando a MUST University para perguntar: os fatores que as atraíram realmente fazem diferença em suas vidas? A resposta que ouvimos é que sim.

Para o advogado tributarista Sandro Lucio Gonçalves, estudante do mestrado em negócios internacionais, o fato de o curso ser online facilitou muito. “Moro em Ribeirão Preto, mas minha atuação está fortemente ligada a Brasília, onde vou com frequência para participar de audiências públicas, na Câmara e no Senado", explica Gonçalves. Ele tem um canal no YouTube, onde fala sobre os direitos de aposentados e pensionistas, e trabalha para influenciar o trâmite de projetos de lei para este público.

Leirisson Feijó fez mestrado em international business na MUST; o advogado Sandro Lucio Gonçalves (à dir.) cursa mestrado em negócios internacionais Leirisson Feijó fez mestrado em international business na MUST; o advogado Sandro Lucio Gonçalves (à dir.) cursa mestrado em negócios internacionais

O casal Rayanne e Leirisson Feijó também relata ter sido muito beneficiado pelo curso na MUST University. “Assim que nos casamos, Rayanne e eu viemos em lua de mel visitar a Costa Leste dos Estados Unidos, e, após isso, voltamos para estudar. Sou bacharel em direito no Brasil e vim fazer uma nova graduação em ciências da computação e programação. Simultaneamente, fiz mestrado em international business na MUST, e estou agora me preparando para uma pós-graduação em direito internacional”, conta Leirisson, que é aquele tipo de pessoa que nunca quer parar de estudar.

Neste meio-tempo, Leirisson e Rayanne tiveram um filho, que está com 3 anos. Ela, que é especialista em neuropsicologia, decidiu cursar international business para que pudesse “falar a mesma língua” de seu marido. Como o curso é online, conseguiu se virar para cuidar do filho pequeno e seguir a rotina de estudos.

O esforço foi recompensado: “Foi exatamente por conta do mestrado que pudemos dar entrada na papelada aqui nos Estados Unidos para pleitear um visto por habilidades especiais, que se torna de interesse nacional”, conta Leirisson. Essa vantagem, obviamente, a MUST não promete. Mas não deixa de ser curioso perceber como as pessoas podem chegar longe quando aproveitam as oportunidades que têm.