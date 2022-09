Com direito a certificado, Ibmec disponibiliza 4 aulas de MBA em metaverso gratuitamente; participe

Desde o final do ano passado, o termo metaverso vem ganhando força. Considerado por diversos especialistas como a principal tendência tecnológica do século, o ambiente que promete romper de vez com as barreiras entre o real e o virtual ainda está em construção, mas também já é apontado como “a maior oportunidade de crescimento para diferentes setores”, como afirmou a consultoria McKinsey no relatório “Value Creation in the Metaverse”. No mesmo documento, especialistas estimaram que o metaverso deve atingir o valor de US$5 trilhões até 2030.

Foi nesse contexto – e com o objetivo de ajudar a posicionar os brasileiros de forma competitiva neste novo mercado – que a EXAME Academy, braço educacional da EXAME, decidiu se juntar com o Ibmec, uma das mais tradicionais escolas de negócios do país. O resultado da parceria é o Master em Digital Manager e Metaverso, um curso em nível de pós-graduação que tem como objetivo formar a primeira turma de especialistas em metaverso do Brasil.

“Daqui alguns anos, saber utilizar essa tecnologia será tão necessário quanto saber falar inglês ou criar tabelas no Excel: toda empresa exigirá. Independentemente da sua formação atual, você pode ganhar dinheiro participando dessa nova revolução digital”, diz Izabela Anholett, CTO da EXAME e uma das professoras do curso.

Composto por atividades práticas e teóricas, o Master em Digital Manager e Metaverso conta profissionais de mercado no corpo docente e abrange temas como modelagem de produtos digitais, business inteligence, modelos econômicos aplicados a realidade virtual, LGPD, web 3.0, data mining, tecnologias disruptivas, blockchain, cripto assests, dentre outros.

Os alunos também terão acesso a 60 horas de atividades complementares e mais de 30 horas para o desenvolvimento de um MVP (minimum viable product) – quando terão a oportunidade de desenvolver seu primeiro case no metaverso, dentro de sua respectiva área de interesse (advocacia, engenharia, educação, medicina etc). A carga horária total é de 450h e o único pré-requisito para participar é ter curso superior completo.

Série introdutória gratuita

Para que os interessados possam conhecer melhor o conteúdo do curso antes de decidir se desejam ou não se matricular, as quatro primeiras aulas da formação serão liberadas gratuitamente ao longo da semana que vem. Para ter acesso ao conteúdo, basta preencher o formulário disponível neste link até o dia 3 de outubro.

Vale destacar que, ao final da série introdutória e gratuita, todos os participantes receberão um certificado de participação para incluir no currículo – independentemente de decidirem (ou não) se matricular no Master.

Metaverso em ascensão

Enquanto você espera o início das aulas, confira alguns acontecimentos recentes que ajudam a ter uma dimensão do potencial transformador do metaverso:

Barbados anunciou a abertura de uma embaixada no metaverso;

Uma equipe de pesquisadores brasileiros realizou, pela primeira vez, a simulação de uma cirurgia no metaverso;

Em agosto, o governo federal brasileiro fez sua primeira reunião no metaverso;

A primeira supermodelo digital do mundo estampou as páginas de renomadas revistas de moda, como Elle e Vogue;

No Brasil, um avatar assumiu pela primeira vez o cargo de diretora de marketing de uma grande empresa;

Eminem, Snoop Dog, Travis Scott, Nando Reis, Emicida, Gloria Groove e outros artistas já fizeram shows no metaverso;

Mais de 70 mil terrenos virtuais no Rio de Janeiro foram vendidos no metaverso;

