Com direito a certificado, EXAME disponibiliza workshop prático de ESG com 85,8% de desconto

Em um mundo em que os consumidores estão cada vez mais conscientes e exigentes em relação às práticas sustentáveis e sociais das empresas, não é difícil entender a relação entre a implementação dos critérios ESG e o sucesso (tanto financeiro, quanto reputacional) dos negócios. Prova disso é o aumento exponencial da busca por profissionais especializados em ESG em empresas dos mais variados setores nos últimos anos.

Para ter ideia, um levantamento da GlobalData apontou que as vagas em ESG aumentaram 98% entre maio de 2020 e maio de 2021. Outro estudo, conduzido no ano passado pelo Linkedin, mostrou que profissionais que possuem ao menos uma “habilidade verde” no currículo aumentam suas chances de contratação em 29%, ante aqueles que não possuem nenhum conhecimento sobre ESG.

Ciente da urgência de qualificar a força de trabalho atual para este novo cenário, a EXAME apresenta, entre os dias 15 e 23 de janeiro, o Workshop ESG Carreira & Impacto. O treinamento é composto por quatro aulas práticas, que também abordam teoria e estudos de casos de sucesso reais do mercado de maneira aprofundada. A carga horária total é de três horas, distribuídas entre três aulas de 40 minutos cada e uma masterclass ao vivo com 1h de duração.

Os participantes que concluírem todas as aulas recebem um certificado para incluir no currículo.

Garanta aqui a sua vaga e dê o primeiro passo rumo a uma carreira com propósito e ótimos salários!

Condições especiais

Durante o período de lançamento, o curso está sendo ofertado com condições especiais: além do workshop, os compradores também garantem acesso a um ano de assinatura da EXAME digital e ao livro digital “ESG: o guia completo para empresas e profissionais”. Tudo isso por apenas R$ 37, o que representa uma redução de 85,8% em relação ao preço original, que é de R$ 297.

O programa conta ainda com garantia incondicional, o que significa que aqueles que não estiverem completamente satisfeitos ao final do workshop, podem solicitar o reembolso de 100% do valor até o dia 23 de janeiro.

Não perca essa oportunidade! Clique aqui para saber mais informações sobre o Workshop e garantir a sua vaga

O que você vai aprender no workshop?

AULA 1: Por que os olhos do mundo estão voltados para ESG?

- Entenda a sigla: o que é, tamanho do cenário e impactos no Brasil e no mundo

- Onda de Sustentabilidade: por que é a sexta onda da inovação?

- Empresas: como estão trabalhando o tema?

- Carreira e propósito: há um novo mercado em ascensão, como fazer parte?

AULA 2: As 4 habilidades do profissional ESG

- Transição de carreira: como foi a história profissional da Renata Faber

- As 4 características que o profissional ESG precisa ter

- Pré-requisitos: formação ou idade importam?

- Cases reais: como as 4 habilidades são importantes na prática

AULA 3: Onde atuar com ESG?

- Possíveis campos de atuação para o profissional ESG

- Quem são os profissionais que já atuam com isso hoje?

- Por onde começar: o passo a passo para entrar na área

AULA 4: A sua rota de sucesso em ESG (ao vivo)

- Masterclass ao vivo: tira-dúvidas e troca de ideias e experiências com a Diretora de ESG da EXAME e mentora do Workshop, Renata Faber

QUER PARTICIPAR DO WORKSHOP? CLIQUE AQUI PARA GARANTIR A SUA VAGA!