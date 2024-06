Com desconto especial, Faculdade EXAME abre matrículas para nova turma de MBA em IA para Negócios

A Faculdade EXAME anunciou, nesta quinta-feira, 27 de junho, a abertura das matrículas para a nova turma do seu MBA em Inteligência Artificial para Negócios com condições especiais.

Além de um desconto de 44% sobre o valor original do curso, os novos alunos também terão acesso a uma série de benefícios, como acesso a uma comunidade exclusiva no Discord para troca de experiências, programa de mentorias para tirar dúvidas e um ano de acesso a uma trilha de aprendizagem exclusiva da frente de educação corporativa da EXAME, dentre outros ( veja a lista completa aqui ).

Por que escolher o MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME?

A pós-graduação, que promete preparar profissionais para uma das carreiras mais promissoras do mercado atual, é a única em IA voltada para negócios reconhecida pelo MEC. E conta com um corpo docente de peso, composto por profissionais que são referência no setor ( saiba mais aqui ).

Ao longo de quatro módulos, que totalizam 360 horas de conteúdo, os alunos conhecerão as ferramentas de IA mais atuais e serão capacitados para a aplicação prática dessa tecnologia em seus negócios.

Torne-se um Especialista em Inteligência Artificial e faça parte da nova geração de profissionais que vai liderar o mercado! Clique aqui para saber mais

A especialização conta ainda com garantia incondicional de 14 dias a partir do início das aulas, que acontecerá em 5 de agosto. Isso significa que, durante esse período, aqueles que não estiverem totalmente satisfeitos poderão solicitar reembolso de 100% do valor pago.

Veja como é a estrutura do MBA:

Módulo 1: Domínio das Ferramentas

- Inteligência Artificial em ação: avaliação, seleção e implementação de IAs

- Fundamentos e aplicações da inteligência artificial

- Produtividade com Inteligência Artificial: entenda as ferramentas através de casos de sucesso

- Mindset ágil

- Estratégias para inovação

- Mitigação de riscos: soluções responsáveis de IA

- Tech decisions: tomada de decisão com inteligência artificial

- Visão sistêmica

Acha que esse MBA é pra você? Saiba mais sobre o curso e garanta a sua vaga na próxima turma aqui!

Módulo 3: Gestão com inteligência artificial

- Cultura de dados e inteligência artificial

- Hacks para eficiência: inteligência artificial em processos lean e gestão ágil

- KPI’s e monitoramento de resultados

- Liderança

Ao chegar no módulo 4, os alunos podem escolher por qual caminho seguir:

Módulo 4A: Antifragilidade – Growth

- Novos produtos digitais baseados em inteligência artificial

- Inteligência artificial para estratégias de marketing

- Inteligência artificial: domínio de vendas

- Gestão de mudanças e transformação

- Social e inteligência artificial

- Meio ambiente e inteligência artificial

- Governança e inteligência artificial

- Gestão de mudanças e transformação

Por que agora é o momento certo para se especializar em Inteligência Artificial?

Desde 2023, o especialista em inteligência artificial ocupa a primeira posição da lista de “profissões emergentes” (isto é, aquelas com maior potencial para criação de vagas até 2027) do Fórum Econômico Mundial. Mas o órgão não é o único a projetar um futuro otimista para o setor.

Veja, abaixo, algumas projeções do mercado em relação ao mercado de inteligência artificial:

A Grand View Research estima que a IA movimentará US$ 733,7 bilhões até 2027;

O McKinsey Global Institute prevê um impacto de US$ 13 trilhões até 2030;

· A Bloomberg Intelligence projeta um mercado de US$ 1,3 trilhão até 2032.

De acordo com uma pesquisa da AWS, 97% das empresas planejam adotar IA nos próximos anos, mas 65% delas enfrentam dificuldades para encontrar e reter talentos qualificados. Além disso, empregadores estão dispostos a pagar até 46% a mais por profissionais que dominem a IA.

Quer surfar essa onda e se tornar o profissional mais cobiçado pelas empresas? Aproveite as condições especiais e garanta já a sua vaga na próxima turma do MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME clicando aqui.

