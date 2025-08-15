Carreira

Com crescimento de 26% na busca, esse cargo em IA está ganhando espaço nas empresas

Empresas correm para contratar profissionais que liderem estratégias de inteligência artificial com foco em resultados concretos

Profissionais com laptops (./Getty Images)

Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14h43.

Em um ano, o número de empresas com um Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO), ou diretor de inteligência artificial, foi de 11% para 26%. 

O dado faz parte de uma pesquisa global da IBM em parceria com a Oxford Economics, realizada com 2.300 empresas de 22 países, incluindo o Brasil, e aponta a tendência crescente na centralização das operações de IA sob uma liderança estratégica, responsável por transformar investimentos em resultados.

Diretores de IA já geram mais retorno para as empresas

Segundo o estudo, empresas com diretores de IA apresentaram 10% mais ROI (retorno sobre investimento) do que aquelas sem esse cargo. 

Além disso, 66% dos executivos entrevistados afirmam que pretendem contratar alguém para essa função nos próximos dois anos.

Habilidades híbridas: técnica, negócios e liderança

O diretor de IA deve reunir um conjunto complexo de competências. Além da gestão técnica, é necessário dominar:

  • Habilidades de comunicação
  • Negociação
  • Governança
  • Integração de áreas 
  • Liderança de mudanças culturais 

Cabe a esse profissional gerenciar projetos, orçamentos, definir padrões de uso da IA e liderar a transformação digital interna.

