Com certificado, workshop de ESG ensina a entrar em área que é tendência para os próximos 25 anos

Criar algo novo; esse é o conceito de “inovar”, coisa que o ser humano tem feito desde sempre. Em 1785, surgiu a primeira fábrica do mundo no Reino Unido, o que foi o pontapé para a Revolução Industrial. Essa é considerada a primeira onda de inovação pelos estudiosos do assunto, e durou 60 anos até ser substituída pela segunda onda.

240 anos se passaram e já entramos na sexta - e mais recente - onda de inovação, que é focada em um tema muito em pauta recentemente: sustentabilidade. Segundo a teoria dos ciclos de inovação, elaborada pelo economista Joseph Schumpeter, a previsão é de que esse ciclo sustentável seja a principal tendência até 2045, ou seja, pelos próximos 23 anos.

Não por acaso, o termo “ESG” (sigla em inglês para sustentabilidade Ambiental, Social e de Governança) cresceu mais de 2600% nas redes sociais nos últimos 4 anos e se tornou a prioridade de empresas, governos e instituições no mundo todo.

O conteúdo explora de maneira prática:

o impacto do ESG nas empresas;

as muitas instituições que já estão se adequando à nova realidade;

os profissionais necessários para a transformação acontecer;

quais habilidades são necessárias para entrar neste mercado - e como desenvolvê-las

Ondas de inovação: das fábricas ao ESG

1ª onda (1785 - 1845): Revolução Industrial

Marcada pela chegada das fábricas de produção, principalmente a têxtil. Focada no uso da força da água e no ferro como matéria-prima.

2ª onda (1845 - 1900): Idade do Vapor

O crescimento urbano foi possibilitado pela criação e expansão das ferrovias. Esse ciclo foi baseado nas máquinas a vapor, nos trilhos e no uso do aço.

3ª onda (1900 - 1950): Era da Eletricidade

A produção de automóveis é o grande destaque para o 3º ciclo de inovação. O modelo T de Henry Ford possibilitou a linha de montagem e revolucionou a indústria. Essa foi a época dos motores à combustão, da eletricidade e dos produtos químicos.

4ª onda (1950 - 1990): Produção em Massa

Uma das grandes inovações da história da humanidade foi o avião, que trouxe uma nova e rápida forma de locomoção. Essa invenção abriu portas para a globalização social e econômica, além da produção em massa. Foi também a era dos produtos petroquímicos e eletrônicos.

5º onda (1900 - 2020): Redes e Tecnologias da Informação e Comunicação

A penúltima onda de inovação é bem conhecida por todos. A era da internet e da presença online dominou as relações, os hábitos e a economia. O número de pessoas na internet pulou de 2,4 milhões em 1990 para 3,4 bilhões em 2016. Essa era tão recente é marcada pelos softwares e pelas redes sociais.

6ª onde (2020 - 2045): Sustentabilidade

A sexta e atual onda de inovação é guiada pelas mudanças climáticas que exigiram a criação e adaptação de negócios sustentáveis e o avanço das tecnologias limpas. Essa é e será cada vez mais marcada pelo desenvolvimento de tecnologias revolucionárias como inteligência artificial, tecnologia das coisas, drones e robôs, todas a serviço da sustentabilidade.

