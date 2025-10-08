Carreira

Com certificado, treinamento em finanças corporativas revela segredo para gestão financeira eficaz

Faculdade EXAME apresenta com exclusividade uma nova edição do treinamento que mostrará como profissionais podem otimizar a gestão financeira

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 15h26.

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que a Faculdade EXAME decidiu liberar (com exclusividade e por tempo limitado) a segunda edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da Faculdade EXAME, basta clicar aqui

Conheça o professor

As aulas serão apresentadas por Marcelo Desterro, mestre em Finanças pelo ITA, com vasta experiência como CFO em empresas de capital aberto, start-ups e multinacionais, além de habilidades com valuation, FP&A, M&A e IPO.

“Em um mundo em constante transformação, onde decisões precisam ser tomadas de forma cada vez mais rápida, saber basear suas ações em números e dados é uma habilidade indispensável”, afirma o professor.

“Entender os números da empresa, saber interpretar indicadores financeiros e definir um plano estratégico baseado nesses dados é o diferencial que separa os grandes líderes dos gestores medianos", completa ele.

Os interessados em garantir um lugar no pré-MBA em Finanças Corporativas devem clicar aqui e preencher o formulário de inscrição o quanto antes.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativa e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

