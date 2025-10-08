Com certificado, treinamento em finanças corporativas revela segredo para gestão financeira eficaz

Finanças corporativas (Thinkstock)
Redação Exame
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 15h26.
Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.
Foi de olho nisso que a Faculdade EXAME decidiu liberar (com exclusividade e por tempo limitado) a segunda edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.
O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.
Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.
Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da Faculdade EXAME, basta clicar aqui
As aulas serão apresentadas por Marcelo Desterro, mestre em Finanças pelo ITA, com vasta experiência como CFO em empresas de capital aberto, start-ups e multinacionais, além de habilidades com valuation, FP&A, M&A e IPO.
“Em um mundo em constante transformação, onde decisões precisam ser tomadas de forma cada vez mais rápida, saber basear suas ações em números e dados é uma habilidade indispensável”, afirma o professor.
“Entender os números da empresa, saber interpretar indicadores financeiros e definir um plano estratégico baseado nesses dados é o diferencial que separa os grandes líderes dos gestores medianos", completa ele.
Os interessados em garantir um lugar no pré-MBA em Finanças Corporativas devem clicar aqui e preencher o formulário de inscrição o quanto antes.
Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativa e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.