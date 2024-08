Com certificado, pré-MBA em finanças corporativas revela segredos para uma gestão financeira eficaz Com o êxito da primeira versão, Faculdade EXAME apresenta com exclusividade uma nova edição do treinamento que mostrará como profissionais podem otimizar a gestão financeira

"Saber interpretar indicadores financeiros é o que separa os grandes líderes dos gestores medianos", diz professor (Freepik)