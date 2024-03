Com bônus exclusivos, Faculdade EXAME libera vagas para MBA em Inteligência Artificial para Negócios

A Faculdade EXAME abriu, nesta terça-feira, 26, as matrículas para mais uma turma do MBA em Inteligência Artificial para Negócios. Com 360 horas de aulas práticas e teóricas, essa é a única especialização em IA voltada para negócios reconhecida pelo MEC.

E a boa notícia é que, por tempo limitado, os novos matriculados poderão garantir uma vaga com bônus especiais e condições exclusivas. Além de um desconto de 44,01%, os novos alunos também terão acesso a diversos outros bônus. Veja abaixo quais são.

Comunidade exclusiva para trocar experiências e encontrar oportunidades;

Programa de mentorias para tirar dúvidas sobre temas relacionados ao MBA;

Certificação oficial reconhecida pelo MEC;

Cashback para os 10 melhores alunos no final do MBA (entre 100% e 50%);

Podcasts exclusivos sobre IA – que complementam o conteúdo do MBA;

Os dez melhores alunos da turma receberão cashback do valor investido ao final do MBA, de acordo com o desempenho individual ao longo da especialização, com cashbacks que podem ser de 100% ou 50%. Critérios de avaliação serão informados no decorrer do curso.

Vai funcionar assim: os três melhores alunos (1º, 2º e 3º colocados da turma) ganham cashback de 100% do valor investido. E os demais alunos (4º ao 10º lugar) recebem cashback de 50%. É a oportunidade de ouro para cursar um MBA totalmente de graça.

Conheça o MBA em Inteligência Artificial para Negócios

Os conteúdos são ministrados de forma totalmente online e as aulas ficam disponíveis por 12 meses para que os alunos acessem quando e de onde preferirem. Seu objetivo é preparar profissionais para dominar os fundamentos da IA e implementar essa tecnologia em empresas de qualquer tamanho ou setor, liderando projetos e gerindo equipes.

Veja, abaixo, como o conteúdo será estruturado ao longo do curso.

Módulo 1 - Domínio das Ferramentas

IA em Ação

Produtividade com IA

Aprendizado de Máquina, PLN e Redes Neurais

HUMAN SKILLS: Mindset Ágil

Módulo 2 – Inteligência Artificial nos Negócios

Estratégias para Inovação

Mitigação de Riscos: Soluções IA responsáveis

Tech Decisions: Tomada de Decisão com IA

HUMAN SKILLS: Visão Sistêmica

Módulo 3 - Gestão com Inteligência Artificial

Cultura de dados e IA

Hacks para eficiência: IA em processos lean e gestão ágil

KPI’s e monitoramento de resultados

HUMAN SKILLS: Liderança

Módulo 4A - Antifragilidade: Growth *

Novos Produtos Digitais baseados em IA

IA para Estratégias de Marketing

Domínio de Vendas

HUMAN SKILLS: Gestão de Mudanças e Transformação

Módulo 4B - Antifragilidade: Estratégias Sustentáveis*

Social e IA

Meio Ambiente e IA

Governança e IA

HUMAN SKILLS: Gestão de Mudanças e Transformação

*Ao chegar no módulo 4 os alunos podem escolher por qual caminho seguir, optando pelo Módulo 4A ou Módulo 4B.

