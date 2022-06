Com bolsa de R$ 10 mil, Acqua Vero lança escola para corretores de seguros

A corretora Acqua Vero Investimentos, parceira do BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME), lançou ontem, 23, a Projeto Insurance School, escola para formação de corretores de seguros com foco nos segmentos de vida e saúde.

“O mercado de seguros é uma setor rentável, que cresce acima da economia há mais de uma década”, explica Rafael Carvalho, sócio da Acqua Vero Investimentos e líder da AvinSeg, braço de seguros do grupo.

Segundo ele, os ganhos de um bom corretor de seguros no início de carreira podem chegar a R$ 250 mil por ano, ou mais de R$ 20 mil por mês. A meta da Acqua Vero é formar 250 novos corretores de vida e saúde nos próximos três anos.

Como participar?

Os participantes serão escolhidos por meio de processo seletivo, e o único pré-requisito é ter o ensino médio completo, formação mínima determinada pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), autarquia responsável pelo controle e fiscalização do setor.

Porém, quem tiver habilidades como boa comunicação, facilidade em lidar com pessoas, ambição e bom networking terá mais chances de integrar o programa.

Durante o curso, o futuro profissional deverá se dedicar exclusivamente à escola e, por isso, o projeto oferece um subsídio de R$ 10 mil mensais nos primeiros 3 meses. Nos 9 meses seguintes, a instituição concederá uma bolsa variável para os estudantes.

Depois da formação profissional já estará habilitado para trabalhar na área e poderá atuar na própria AVIN Seg, ou empreendendo. "Além de formar corretores que auxiliarão na expansão da AVIN Seg, o projeto tem uma importante função social, de qualificar profissionais”, destaca Carvalho.

Conteúdo do curso

As aulas começarão no dia 1º de julho e terão duração de 18 meses. Ao longo da formação na Insurance School, os participantes contarão com conteúdos teóricos e práticos.

Nos primeiros 15 dias, terão contato com toda a parte técnica do mercado e conhecimentos específicos sobre produtos e legislação. As aulas serão ministradas por profissionais da AVIN Seg, que possui mais 10 anos de experiência no mercado.

A seguir, já começarão a praticar, com o time de corretores da AVIN Seg acompanhando os estudantes durante as visitas. Mesmo após o término do curso, eles ainda seguirão com o suporte de seus “mentores".

Os interessados devem se inscrever por meio do site da Insurance School.

