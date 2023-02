Com aumento de 237% na oferta de vagas, empregos verdes serão foco dos recrutadores em 2023; entenda

Investimentos em energia solar e eólica não param de crescer. Os créditos de carbono e títulos verdes são novos produtos financeiros que já movimentam mais de 2 bilhões de dólares. E a grande promessa, o hidrogênio verde, chega para reduzir drasticamente as emissões de carbono na atmosfera e frear o aquecimento global.

É inegável que há uma grande mudança em curso na economia global e que ela deve ‘respingar’ em todos os setores do mercado nos próximos anos. Mais do que ativismo ou uma simples tendência, a preservação do meio ambiente se consolidou como uma necessidade estrutural no mundo corporativo e, consequentemente, no mercado de trabalho.

Afinal, considerando que até 40% do valor de mercado de uma grande empresa, hoje, é determinado por sua reputação, ter uma equipe dedicada, exclusivamente, a criar processos sustentáveis e tornar as empresas transparentes e responsáveis é vantajoso e, praticamente, essencial para as companhias que desejam continuar lucrando.

Como consequência desta mudança, novas vagas de emprego passaram a oferecer melhores benefícios em troca de habilidades específicas que unem o mundo corporativo à responsabilidade ambiental, social e administrativa, chamadas de habilidades verdes.

Habilidades verdes na mira dos recrutadores

Hoje, o Brasil já responde por 10% dos ‘empregos verdes’ no mundo, e a expectativa é de que, até 2030, essa nova economia crie cerca de 15 milhões de vagas na América Latina. E essa ‘onda verde’ que começa a dar as caras por aqui, já é tendência no exterior há anos.

Segundo dados fornecidos pelo LinkedIn, nos últimos cinco anos o número de empregos em Energias Renováveis e Meio Ambiente nos EUA aumentou 237%, em contraste com o aumento de apenas 19% nos empregos em Petróleo e Gás (energias não renováveis).

O mais interessante é que essa tendência não é exclusiva de cargos diretamente relacionados ao meio ambiente. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, a estimativa é de que, aproximadamente, 40% dos trabalhadores atuais precisarão ser requalificados para ocupar os empregos verdes do futuro.

Mas, afinal, quais são as oportunidades no setor e como se requalificar?

De analista a diretor: conheça as profissões verdes

Com tamanha demanda e urgência para causar um impacto positivo no meio ambiente e na sociedade, as empresas passaram a buscar profissionais que dominassem os conceitos ESG, soubessem liderar equipes e fossem proativos.

Sigla em inglês para “ambiental, social e de governança", o ESG é um conjunto de padrões e boas práticas que visa definir se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada.

Atuando em diferentes níveis hierárquicos (de analista a diretor), os Especialistas em Sustentabilidade ou Especialistas ESG são responsáveis por monitorar, analisar e garantir que as práticas ESG estejam sendo cumpridas ao longo de toda a cadeia produtiva de uma empresa - independentemente do setor no qual ela esteja inserida.

Segundo o LinkedIn Global Green Skills Report de 2022, entre os empregos que exigem habilidades verdes, cinco se destacam pelo crescimento anual acelerado entre 2016 e 2021:

Técnico de turbinas eólicas (24% ao ano)

Consultor solar (23% ao ano)

Ecologista (22% ao ano)

Especialista em saúde e segurança ambiental (20% ao ano)

Entre as oportunidades que mais crescem, uma em específico tem se destacado quando o assunto é transição de carreira sem precisar de anos de experiência: a de Gerente de Sustentabilidade.

Gerente de Sustentabilidade: salário, vagas e qualificações

Responsável por gerir e planejar atividades corporativas ligadas ao âmbito social e ambiental da empresa, o Gerente de Sustentabilidade se destaca no rol de carreiras verdes por analisar, estudar e colocar em ação os planos de sustentabilidade necessários para cada companhia.

Ou seja, é ele que organiza equipes, mantém contato com todas as áreas, coordena campanhas, conversa com clientes e investidores e garante que a empresa esteja caminhando rumo aos critérios ESG. Uma peça fundamental para a transformação verde dentro de todas as companhias.

Segundo o Guia Salarial 2023 da Robert Half, a remuneração de quem trabalha com sustentabilidade varia entre R$6 mil (para cargos de entrada) e R$35 mil (para cargos mais estratégicos).

Além da senioridade e do porte da empresa, a remuneração também irá variar conforme o nível de experiência e afinidade do profissional com o tema. Aqueles que demonstram conhecimento aprofundado sobre critérios ESG e sobre a organização de uma empresa tendem a ser melhor remunerados.

