Com apenas 10 anos, ele criou um negócio lucrativo — e já se vê como um homem de negócios

Redação Exame
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 05h00.
Jacob Heitmann, um garoto de apenas 10 anos de Indiana, nos Estados Unidos, encontrou uma maneira singular de unir paixão, tecnologia e inteligência financeira.
Dono de um pequeno negócio de impressão 3D, ele já arrecadou mais de US$ 1.700 em receita vendendo brinquedos e modelos personalizados.
Seu sucesso precoce é um exemplo prático da importância de compreender conceitos de finanças corporativas desde a infância. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
A rotina empresarial de Heitmann começa cedo: antes de ir à escola, ele confere pedidos em seu site e na plataforma Etsy, um site de comércio eletrônico aberto.
Com sua impressora 3D em funcionamento, os produtos são criados enquanto ele estuda. A inspiração para empreender veio do desejo de vender itens personalizados, o que levou seus pais a investirem na primeira impressora 3D, um modelo Ender de US$ 300.
O retorno financeiro foi rápido, incentivando um segundo investimento: uma impressora multicolorida Bambu Lab P1S, avaliada em US$ 949.
O jovem empreendedor também precisou entender conceitos financeiros fundamentais, como precificação e custo-benefício.
Quando recebeu um pedido para fabricar réplicas da Chase Tower, em Chicago, inicialmente pretendia vender cada peça por US$ 20. No entanto, seu pai o aconselhou a considerar os custos de mão de obra e tempo de produção, ajustando o preço para US$ 45.
O resultado? Uma receita de US$ 540, que agora faz parte de sua poupança para a faculdade ou para a compra de novos equipamentos.
O caso de Jacob Heitmann evidencia a importância de educação financeira e gestão de recursos desde cedo.
No mundo corporativo, compreender fluxo de caixa, margem de lucro e investimento pode ser determinante para o sucesso.
Empreendedores de qualquer idade podem tirar lições valiosas dessa história, desde a necessidade de um planejamento financeiro sólido até a importância de um posicionamento estratégico no mercado.
Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.
