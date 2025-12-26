Com apenas 10 anos, ele criou um negócio lucrativo — e já se vê como um homem de negócios

Jacob Heitmann, um garoto de apenas 10 anos de Indiana, nos Estados Unidos, encontrou uma maneira singular de unir paixão, tecnologia e inteligência financeira.

Dono de um pequeno negócio de impressão 3D, ele já arrecadou mais de US$ 1.700 em receita vendendo brinquedos e modelos personalizados.

"Eu sempre quis vender coisas para as pessoas. É divertido. Isso sempre me fez sentir como um grande homem de negócios" Jacob Heitmann

Seu sucesso precoce é um exemplo prático da importância de compreender conceitos de finanças corporativas desde a infância. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Ele vende seus produtos na internet

A rotina empresarial de Heitmann começa cedo: antes de ir à escola, ele confere pedidos em seu site e na plataforma Etsy, um site de comércio eletrônico aberto.

Com sua impressora 3D em funcionamento, os produtos são criados enquanto ele estuda. A inspiração para empreender veio do desejo de vender itens personalizados, o que levou seus pais a investirem na primeira impressora 3D, um modelo Ender de US$ 300.

O retorno financeiro foi rápido, incentivando um segundo investimento: uma impressora multicolorida Bambu Lab P1S, avaliada em US$ 949.

O jovem empreendedor também precisou entender conceitos financeiros fundamentais, como precificação e custo-benefício.

Quando recebeu um pedido para fabricar réplicas da Chase Tower, em Chicago, inicialmente pretendia vender cada peça por US$ 20. No entanto, seu pai o aconselhou a considerar os custos de mão de obra e tempo de produção, ajustando o preço para US$ 45.

O resultado? Uma receita de US$ 540, que agora faz parte de sua poupança para a faculdade ou para a compra de novos equipamentos.

Uma lição para todos os profissionais

O caso de Jacob Heitmann evidencia a importância de educação financeira e gestão de recursos desde cedo.

No mundo corporativo, compreender fluxo de caixa, margem de lucro e investimento pode ser determinante para o sucesso.

Empreendedores de qualquer idade podem tirar lições valiosas dessa história, desde a necessidade de um planejamento financeiro sólido até a importância de um posicionamento estratégico no mercado.

