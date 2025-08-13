Carreira

Com ajuda da IA, mulher de 30 anos criou um aplicativo que ajuda solteiros a acharem o amor

Aplicativo Sitch aposta em IA para criar combinações mais assertivas e já soma milhares de encontros bem-sucedidos

Nandini Mullaji, fundadora do Sitch (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10h10.

Não é incomum ver usuários de aplicativos de namoro reclamarem de conversas improdutivas e encontros sem química. Pensando nisso, a empreendedora de 30 anos, Nandini Mullaji, aposta na inteligência artificial para mudar esse cenário. 

Fundadora do Sitch, Mullaji combina tecnologia de ponta e tradição cultural para oferecer conexões mais compatíveis e de maior qualidade. 

Até julho de 2025, a empresa já havia levantado US$ 6,7 milhões em rodadas pré-semente e inicial, e atraído dezenas de milhares de usuários. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

A criação do Sitch e o diferencial da IA

Em 2024, Mullaji uniu-se a Chad DePue, ex-líder de equipes no Snapchat e na Microsoft. Juntos, visualizaram um sistema capaz de replicar a função de um casamenteiro tradicional usando modelos de linguagem avançados. Assim nasceu o Sitch, lançado oficialmente em dezembro de 2024.

O funcionamento é direto: um chatbot com a voz e a experiência de Mullaji conduz entrevistas com perguntas sobre interesses, histórico de relacionamentos, prioridades e valores. 

A IA filtra perfis compatíveis e, quando há interesse mútuo, cria um grupo de apresentação, simulando a interação de um amigo em comum.

Desafios e perspectivas

Como qualquer tecnologia emergente, o uso de IA apresenta desafios. Mullaji reconhece que o sistema pode “sair do script” e dar conselhos imprecisos, mas aposta em melhorias constantes. 

A vantagem sobre casamenteiros humanos, segundo ela, está na sinceridade dos usuários diante da IA, que facilita uma filtragem mais precisa e reduz encontros sem futuro. O Sitch mantém etapas de verificação manual, incluindo checagem de identidade com selfie

Para 2025, a meta é expandir para Chicago e Austin, e até 2030, alcançar presença global, democratizando o acesso a um “parceiro digital” na busca por relacionamentos duradouros.

