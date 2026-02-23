Com 29 anos, essa fundadora faturou US$ 789 mil e lucrou US$ 439 mil com um produto retrô

Em 2025, a norte-americana Cat Goetze, 29 anos, registrou mais de US$ 789 mil em vendas com a Physical Phones, empresa que comercializa telefones fixos com conexão Bluetooth. O negócio, gerou cerca de US$ 439 mil de lucro no ano.

A ideia surgiu quando Goetze buscava reduzir o tempo de tela após a pandemia. Formada em ciência, tecnologia e sociedade por Stanford, ela desenvolveu um protótipo e publicou um vídeo nas redes sociais.

A proposta conecta um aparelho fixo a um celular, ou seja, quando o celular toca, o telefone fixo também toca. O usuário pode realizar chamadas, acionar assistentes de voz e atender ligações de aplicativos como FaceTime e WhatsApp. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Persistência estratégica e leitura de contexto

O primeiro teste público foi feito em 2023, mas não gerou vendas nem repercussão relevante. O projeto permaneceu em segundo plano enquanto Goetze ampliava sua presença digital com a marca CatGPT, focada em inteligência artificial e bem-estar digital.

Dois anos depois, ao identificar um movimento crescente de pessoas interessadas em reduzir a dependência do celular, decidiu retomar o protótipo, e dessa vez, a pré-venda superou US$ 120 mil, valor suficiente para financiar a primeira rodada de produção.

O intervalo entre a primeira tentativa e a retomada revela uma lógica de longo prazo baseada em observação de comportamento e construção de audiência, fundamentos que também sustentam discussões estratégicas sobre ambição disciplinada e preparo antes da escala.

Operação, risco e reputação

A etapa seguinte exigiu coordenação operacional, a fabricação foi realizada na Ásia. Segundo Goetze, trabalhar com fornecedor foi a parte mais complexa do processo, especialmente por se tratar de um produto físico. Cada detalhe passou por revisão técnica, e o desenvolvimento do primeiro modelo levou de dois a três meses.No fim de 2025, a empresa precisou decidir entre transporte marítimo, com prazo maior, ou aéreo, com custo elevado, para cumprir a meta de entrega até dezembro. A escolha pelo frete aéreo representou desembolso de cerca de US$ 74 mil, incluindo taxas alfandegárias e despesas administrativas.

A decisão pressionou o lucro no curto prazo, mas garantiu o cumprimento dos prazos prometidos aos clientes, evidenciando prioridade à reputação e à consistência operacional, elementos associados a projetos que buscam solidez e construção sustentável ao longo do tempo.

