Com 19 anos, ele vendeu sua primeira empresa — agora, esse CEO ensina a criar negócios sem dívidas

Everette Taylor, CEO do Kickstarter, mostra como o modelo de financiamento coletivo pode ser uma poderosa alternativa ao capital de risco.

Essa nova ferramenta permite que empreendedores mantenham controle total sobre seus negócios e, ainda assim, escalem suas operações com sustentabilidade financeira. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

De vendedor de doces ao primeiro negócio aos 19

Everette Taylor começou a empreender cedo. Na infância, comprava doces no mercado e revendia na escola.

Aos 19 anos, fundou a EZ Events, empresa de eventos voltada para necessidades de sua comunidade. O negócio cresceu rapidamente, mas o aprendizado real veio na hora da venda.

Pouco tempo após vender a empresa por um valor considerado justo na época, Taylor descobriu que o novo proprietário havia revendido o mesmo negócio por um preço muito mais alto.

Foi o momento em que percebeu a importância de entender o próprio valor no mercado e de planejar com mais estratégia.

Crowdfunding como solução financeira estratégica

Hoje, como CEO do Kickstarter, Taylor é defensor de um modelo que pode transformar o acesso ao capital: o financiamento coletivo baseado em recompensas.

O Kickstarter oferece uma forma de arrecadação que não exige participação acionária nem contrair dívidas.

"Com o Kickstarter, você é dono de 100% da sua empresa", afirma. "Esse é um dinheiro não-dilutivo. E é possível levantar até mais capital do que com fundos financiamento”.

Em um cenário onde pequenas empresas enfrentam barreiras para acessar linhas de crédito tradicionais, o Kickstarter se posiciona como uma ferramenta acessível e poderosa.

Não basta uma boa ideia: é preciso estratégia

Mesmo com essa estrutura mais acessível, Taylor reforça que o sucesso no Kickstarter exige preparo. "Kickstarter é um negócio. Não importa se você é um criativo ou qual é o seu histórico, é preciso ter uma estratégia real de entrada no mercado."

Por isso, a plataforma investiu em ferramentas que apoiam os criadores desde a concepção da campanha até o pós-lançamento. São recursos como pagamentos parcelados, gestão de entregas, cálculo de impostos e controle de complementos, tudo pensado para escalar operações de forma estruturada.

O conselho de Taylor para quem está começando

A experiência de Taylor ao longo dos anos consolidou um conjunto de princípios que ele compartilha com quem deseja empreender:

Comece com o que tem: não espere investimento externo para tirar a ideia do papel;

Mantenha sua propriedade: não dilua seu negócio se não for necessário;

Conheça seu valor: não aceite menos do que o seu negócio vale;

Seja curioso: aprenda com erros, críticas e ajustes;

Construa com propósito: atender uma necessidade real atrai apoio e investimento.

Finanças corporativas na prática: o diferencial de todo negócio

A história e os conselhos de Taylor têm um ponto em comum: o domínio de finanças corporativas é o diferencial para um negócio escalar com sucesso.

A história e os conselhos de Taylor têm um ponto em comum: o domínio de finanças corporativas é o diferencial para um negócio escalar com sucesso.