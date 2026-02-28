Colocamos o ChatGPT para administrar R$ 10 mil fictícios; Veja como ele investiria

Não sabe como investir o próprio dinheiro? A EXAME colocou o ChatGPT para administrar R$ 10 mil fictícios e pediu que a ferramenta montasse uma estratégia equilibrada.

Antes de indicar qualquer aplicação, o sistema definiu três premissas básicas: a existência de reserva de emergência, o prazo para uso do valor e o perfil de risco do investidor.

Como o ChatGPT investiria?

1. Liquidez e proteção – R$ 4.000 (40%)

Essa é a parte destinada à reserva de emergência. Liquidez significa poder resgatar o dinheiro rapidamente, sem perdas relevantes.

Sugestão: aplicar no Tesouro Selic ou CDB que renda 100% do CDI com saque a qualquer momento.

Em termos simples, é um investimento seguro, que rende mais do que a poupança e pode ser acessado quando necessário.

O objetivo é segurança.

2. Renda fixa de médio prazo – R$ 3.000 (30%)

Renda fixa é um tipo de investimento em que a forma de rendimento já é definida no momento da aplicação.

O investidor sabe qual índice seguirá ou qual taxa receberá, o que traz mais previsibilidade e menos oscilação do que a bolsa.

Sugestão: investir no Tesouro IPCA+ ou CDB, LCI e LCA com vencimento entre dois e três anos.

O objetivo é preservar o poder de compra e garantir estabilidade ao longo do tempo, com risco controlado.

3. Bolsa brasileira – R$ 2.000 (20%)

Essa é a parte da carteira voltada ao crescimento. Investir na bolsa significa aplicar dinheiro em empresas, tornando-se, na prática, sócio delas.

Diferentemente da renda fixa, os valores podem oscilar diariamente, para cima ou para baixo.

Sugestão: aplicar ETF como BOVA11, negociado na B3, ou fundo de índice diversificado.

Essa porcentagem está destinada a buscar ganhos maiores no longo prazo, assumindo um nível mais alto de risco.

O objetivo é crescimento do patrimônio.

4. Exposição internacional – R$ 1.000 (10%)

Essa parte amplia a diversificação para fora do Brasil. Exposição internacional significa investir em ativos ligados a outros países, reduzindo a dependência exclusiva da economia brasileira.

Sugestão: investir ETF atrelado ao S&P 500 ou fundo cambial.

Na prática: é uma forma de participar do desempenho de empresas estrangeiras e, ao mesmo tempo, ter proteção contra variações do dólar.

O objetivo é diversificação global e proteção cambial, além de potencial de crescimento em outra economia.

