Coca-Cola, Raízen , C&A e Volkswagen têm vagas abertas em ESG; veja como ser um forte candidato

Em uma rápida pesquisa no LinkedIn por “vagas em ESG”, o resultado mostra mais de 600 oportunidades disponíveis em grandes empresas como Coca-Cola FEMSA, Raízen, C&A, Volkswagen Cyrela e Robert Half, além de muitas outras. (Confira os requisitos e como se candidatar em cada uma delas no decorrer do texto).

O crescimento da busca por profissionais especializados em ESG é um fenômeno recente do mercado de trabalho e é impulsionado pela crescente preocupação com questões sociais e ambientais por parte das empresas e da sociedade como um todo.

Nunca se ouviu falar tanto sobre temas como os impactos das mudanças climáticas, sobre o descarte de resíduos, o reaproveitamento de materiais, a igualdade de gênero, diversidade e inclusão e a importância da ética corporativa.

Tudo isso pode ser definido pela sigla em inglês “ESG”, que significa Ambiental, Social e Governança e representa boas práticas adotadas por empresas, organizações e países nesses três pilares.

O setor já movimenta um mercado de US$ 35 trilhões no mundo e já é a preocupação de 95% das empresas brasileiras e de 48% dos CEOs nacionais, de acordo com a pesquisa “ESG e sua Comunicação nas Organizações no Brasil” realizada pela Aberje.

E essa nova tendência tem feito com que as empresas busquem profissionais especializados no tema.

No geral, o especialista ESG é responsável por encontrar soluções para tornar as empresas mais sustentáveis e diminuir os seus impactos negativos sobre o meio ambiente e a sociedade. Na prática, ele identificará os problemas, criará soluções e as colocará em prática dentro das companhias.

Faltam profissionais especializados em ESG

A questão é que poucas são as pessoas qualificadas em ESG que sabem analisar e aplicar práticas sustentáveis aos negócios. De acordo com um levantamento do CFA Institute, menos de 1% dos profissionais de investimentos do LinkedIn possuem a qualificação necessária para atuar na área.

Segundo relatório da consultoria britânica GlobalData, as vagas em ESG aumentaram 98% no último ano, passando de 531 postos em maio de 2021 para 1.049 em maio deste ano.

Vagas em ESG pagam salários de R$ 240 mil

Por causa da urgência na busca e da dificuldade em encontrar profissionais especializados no tema, as empresas têm oferecido salários cada vez maiores para as vagas em ESG. Para se ter uma ideia, alguns cargos de gerência chegam a alcançar a remuneração de R$ 240 mil por ano, o equivalente a R$ 20 mil por mês.

O setor tem representado, hoje, uma das maiores oportunidades para quem quer construir uma carreira com perspectiva de crescimento e alta remuneração aliados a um propósito maior. É uma chance também para aqueles que querem mudar de carreira ou se sentem estagnados no emprego atual.

Como se especializar para ser um profissional ESG

Vagas em ESG

Confira, a seguir, mais detalhes - e como se candidatar - sobre as vagas em ESG para grandes empresas nacionais e multinacionais:

Coca-Cola

Vaga: Analista em ESG

Nível: Pleno-Sênior.

Requisitos:

Formação superior em: Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade ou Relações Públicas), Engenharia ou Gestão Ambiental, Relações Internacionais e áreas afins.

Experiência desejável em: Meio Ambiente, Sustentabilidade, Diversidade e Inclusão, Assuntos Corporativos.

Conhecimentos Técnicos: Pacote Office

Competências Interpessoais: Trabalho em equipe, Relacionamento interpessoal, raciocínio lógico, flexibilidade e resiliência.

Idiomas: Desejável Espanhol e Inglês

Raízen

Vaga: Gestora de Novos Negócios ESG (vaga afirmativa para mulheres).

Nível: Gestão

Requisitos:

Formação Superior completa;

Experiência com planejamento e construção de soluções comerciais (produtos e/ou serviços);

Experiência em planejamento e novos negócios com foco em ESG;

Contato prévio com temática ESG;

Experiência com Gestão de equipe;

Inglês fluente

Desejável: Conhecimento em carbono e políticas de biocombustíveis

C&A

Vaga: analista de sustentabilidade

Nível: Júnior

Requisitos e qualificações:

Curso superior completo em Engenharia ambiental, Gestão ambiental ou áreas relacionadas;

Pacote Office avançado (Power Point, Excel, Word);

Interesse por novas tecnologias;

Conhecimento na coordenação de processos ou projetos, em relatórios de sustentabilidade como GRI, SASB e relato integrado será um diferencial;

Desejável curso GRI, conhecimento em gerenciamento de resíduos, economia circular e inventário de GEE.

Volkswagen

Vaga: analista de Sustentabilidade de Compras

Requisitos:

- Ensino Superior Completo em Direito e/ou áreas correlatas;

- Pós graduação em Direitos Humanos, Normas Trabalhistas e/ou áreas correlatas.

- Qualificações Técnicas:

PowerPoint Avançado;

Excel Avançado;

Inglês Fluente;

Alemão (desejável);

Domínio de normas e leis relacionadas a Direitos Humanos nas relações de trabalho.

