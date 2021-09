Coca-Cola abre 300 vagas de mentoria para mulheres, com efetivação

Com o objetivo de ampliar o número de mulheres dentro da indústria de bebidas, a Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo, está oferecendo 300 vagas de mentoria para capacitar e encorajar profissionais que estão fora do mercado.

Ao término do projeto, as participantes poderão concorrer a 50 vagas de supervisora de merchandising nos estados de MG, PR, RJ, RS e SP.

Juntar produtividade e qualidade de vida é possível. Descubra como no novo curso da EXAME Academy

O programa será totalmente gratuito e ministrado pela Se Candidate, Mulher, startup de impacto social que busca resolver o problema da desigualdade de gênero nas organizações.

Serão realizados quatro encontros que somam 12 horas de aulas elaboradas especialmente com o objetivo de preparar as mulheres para os processos seletivos da Coca-Cola FEMSA Brasil.

O conteúdo abordado engloba autoconhecimento, criação de currículo, desenvolvimento de comunicação e oratória, gestão de tempo e desenvolvimento de perfil no LinkedIn.

Para concorrer às 50 vagas de supervisora de merchandising após o programa de mentoria, é exigida formação superior nas áreas de Administração, Marketing, Economia e correlatas, mínimo de três anos de experiência em liderança de equipes, inglês e/ou espanhol intermediários, carteira de habilitação e conhecimentos técnicos em Excel, Access e SAP.

As instruções para as inscrições serão informadas durante a mentoria, que pode ser feita por este link.

Esta não é a primeira das iniciativas que a Coca-Cola FEMSA Brasil promove para ampliar a diversidade no seu quadro de colaboradores.

Em 2021, a empresa transformou seu futuro centro de distribuição em Santo André em case de inclusão e diversidade com 40% posições exclusivamente para mulheres.

No mesmo período, a empresa lançou um projeto em Porto Alegre oferecendo capacitação para promotora de vendas a mulheres em situação de vulnerabilidade social.