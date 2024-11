CNU: notas de candidatos reintegrados estão disponíveis

Os 32.260 candidatos reintegrados ao Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) já podem consultar os resultados finais das provas objetivas a partir desta segunda-feira (25). As informações estão disponíveis na página oficial do concurso, na Área do Candidato.

A reintegração dos candidatos foi possível graças a um acordo judicial firmado na última quinta-feira (21) entre a União, o Ministério Público Federal e a Fundação Cesgranrio, organizadora do certame. O candidato pode acessar a plataforma utilizando seu CPF e a senha cadastrada no portal Gov.br.

Para verificar sua situação, é necessário entrar na aba “Resultados e convocações” e clicar em “Consultar Situação”, onde estarão detalhadas as notas finais das provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos. O sistema exibirá uma explicação sobre três possíveis situações:

Sem alteração

Com alteração

Alteração com envio de títulos

Critérios de aprovação

Os candidatos precisam alcançar a nota mínima nas provas objetivas para continuar no processo seletivo:

Blocos temáticos 1 a 7 (nível superior): mínimo de 40% de acertos em 70 questões (20 de conhecimentos gerais e 50 de conhecimentos específicos).

(nível superior): mínimo de em (20 de conhecimentos gerais e 50 de conhecimentos específicos). Bloco 8 (nível médio): mínimo de 30% de acertos, o que corresponde a seis questões em provas com 60 questões (20 de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos).

Os candidatos que não atingirem o desempenho mínimo serão eliminados e não terão suas provas discursivas ou redações corrigidas.

Informações e suporte

Candidatos com alterações na situação receberam e-mails da Fundação Cesgranrio, com orientações sobre o acordo judicial e links para os sites do concurso e do MGI.

O cronograma atualizado do concurso também está disponível no site oficial. Para dúvidas, a Cesgranrio disponibiliza suporte por meio do e-mail cpnu@cesgranrio.org.br ou pelo telefone 0800 701 2028, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

[Grifar] A reintegração dos candidatos representa um marco no certame e ajusta a trajetória do processo seletivo, permitindo maior transparência e equidade para os participantes.