CNU divulga nesta quarta resultados de avaliação de títulos; veja como acessar

O resultado preliminar da avaliação de títulos do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) será divulgado nesta quarta-feira, 15, para os cargos que incluem essa etapa no cronograma do certame.

Os candidatos devem verificar suas pontuações na página oficial da seleção. Quem não concordar com o resultado pode solicitar a revisão das notas até amanha, 16. Aqueles que discordarem do resultado poderão solicitar a revisão das notas até esta quinta-feira, dia 16. Aqueles que não foram aprovados em etapas anteriores não tiveram seus títulos avaliados.

Como calcular nota final nesta etapa

Para os cargos sem avaliação de títulos, a nota final leva em conta apenas pela pontuação da prova de múltipla escolha (80% da nota) e da parte escrita (20%), enquanto os cargos que incluem a avaliação de títulos tem oura métrica de análise:

Múltipla escolha: 75% ; discursiva: 20% ; títulos: 5%; ou

Múltipla escolha: 70% ; discursiva: 20% ; títulos: 10%.