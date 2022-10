CMO do McDonald’s faz mentoria personalizada para seu negócio em imersão presencial; vagas limitadas

Todos já ouviram a máxima de que a propaganda é a alma do negócio, o que, de fato, é verdade. Dificilmente um produto ou serviço muito bom vai virar um empreendimento de sucesso se não houver um plano de divulgação para escalar.

De acordo com o levantamento Insider Advertising 2022, da Kantar Ibope Media, só em 2021, as empresas brasileiras investiram R$ 69 bilhões em marketing, um número 29% maior do que o resultado do ano anterior.

Mas desenvolver estratégias de marketing funcionais é um grande desafio, além da criatividade é preciso um plano estratégico para divulgar o negócio. Mas é um esforço que traz resultados.

As empresas que conseguiram fazer isso muito bem são as de maior destaque hoje em dia. Afinal, é difícil achar quem não conheça a Nike, a Coca-Cola, a Apple ou o McDonald’s.

Essas marcas são grandes cases de sucesso de marketing para quem quer se aperfeiçoar neste setor. Agora, imagine aprender com quem esteve à frente do marketing de uma dessas marcas.

Em uma parceria inédita, a EXAME tornou possível essa oportunidade. A Imersão Marketing ao Máximo oferece uma mentoria presencial de dois dias com um dos nomes mais influentes do marketing no Brasil: João Branco, CMO do McDonald’s.

Mentoria com o CMO do McDonald's

Nos dias 5 e 6 de novembro, uma das grandes mentes do marketing brasileiro vai trabalhar nas estratégias de vendas do negócio dos participantes da Imersão Marketing ao Máximo.

João Branco vai ajudar os alunos a gerarem mais vendas, mais reconhecimento de marca e mais senso de propósito para o seu negócio.

Na imersão, o especialista vai ensinar os participantes a aplicarem aos seus negócios os quatro pilares do processo de vendas:

1º Para quem você vende?

2º O que você vende?

3º Como você vende

4º Por que você vende?

Além do networking, o evento é uma oportunidade para identificar gargalos, pontos cegos e oportunidades de melhoria que podem levar o seu negócio para o próximo nível. Mas, atenção, a mentoria tem vagas limitadas.

