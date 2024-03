Clube CHRO: Qual será o maior desafio do Brasil nos próximos anos?

Qual será o maior desafio do Brasil nos próximos anos no mercado de trabalho?

Essa questão acabou sendo o principal mote da segunda edição do Clube CHRO deste ano, evento realizado mensalmente pela EXAME e que reúne CHROs (Chief Human Resources Officer) de grandes companhias para troca de experiência e aprendizados.

O sétimo encontro do clube contou também com convidados do clube CMO (que conta com executivos de marketing de grandes companhias) e com o formato excepcional de dois painéis: O primeiro painel foi realizado com Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual, que falou sobre perspectivas macroeconômicas neste ano. O segundo painel contou com a participação de Edson Rigonatti, partner na Astella, sobre as tendências de inovação.

O encontro, que contou com o apoio da Flash, empresa de tecnologia para benefícios corporativos flexíveis e people analytics, foi realizado nesta quarta-feira, dia 28, no auditório do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), em São Paulo.

O desafio do Brasil será gente

Entre expectativas positivas para a economia nacional no segundo semestre, aumento do investimento em infraestrutura e a importância da China como o principal agente comercial do Brasil, o painel que contou com a participação de Mansueto, e que foi mediado por Luciano Pádua, editor de macroeconomia na EXAME, destacou alguns pontos em que o Brasil deve ficar de olho neste ano, como a reforma tributária, mercado de trabalho aquecido nos EUA e a futura falta de mão de obra no Brasil.

“Por que temos hoje um mercado de trabalho tão aquecido nos EUA e a inflação dos serviços não está aumentando? Algumas pessoas falam que o home office justifica esse cenário. O que se vê é que muitas vezes as pessoas preferem um trabalho híbrido ou home office do que um aumento salarial. Não dá para afirmar isso ainda, mas é uma hipótese”, diz o economista.

No Brasil, o home office também já impacta o mercado de trabalho, mas outra questão preocupa mais os empregadores brasileiros, segundo Mansueto. “A população do Brasil cresce 0,5% ao ano. Um dos grandes problemas do nosso país será falta de mão de obra e não o desemprego. A solução é apostar cada vez mais na educação de base dos brasileiros”.

Luciano Pádua, editor de macroeconomia na EXAME e Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual (Eduardo Frazão/Exame/Divulgação)

Das startups para as grandes empresas

No painel mediado por Bruno Leonardo, vice-presidente do Corporate na EXAME, Edson Rigonatti compartilhou sua experiência de anos no mundo das startups com executivos de grandes empresas do Brasil que buscam cada vez mais inovar seus negócios por meio da gestão de pessoas.

“O Facebook não começou com 32 línguas, mas como um aplicativo para os alunos de Harvard”, afirma Edson que destaca como um dos processos importantes para o sucesso de uma companhia ter foco em resoluções complexas. “Foco é imprescindível, crescemos mais rápido com mais eficiência e menos capital”.

As novas tecnologias também é um meio que também pode contribuir muito para o sucesso de uma companhia e de seu time: “Assim como o processo da nuvem, com a IA vamos ver uma mudança cíclica da tecnologia, e o interessante é que toda vez que temos uma mudança de paradigma, abrem-se novas oportunidades, seja de melhorias no trabalho ou oportunidades de emprego”, diz Rigonatti.

Além do foco e da aposta em novas tecnologias, outros dois fatores que são importantes para a inovação de um negócio é aumentar a longevidade de relacionamento com o cliente e investir em educação, segundo o executivo da Astella.

“Cada vez mais vemos o relacionamento das empresas com os consumidores e com os talentos começando com a educação. Para mim, há dois processos primordiais para qualquer plano na próxima década: trabalhar em comunidade e educar stakeholders, desde funcionários a clientes”.

Bruno Leonardo ( VP Corporate Exame) e Edson Rigonatti ( Partner na Astella) (Eduardo Frazão/Exame/Divulgação)

