Clube CHRO: João Adibe Marques (Cimed) foi a atração da 4ª edição da plataforma da EXAME para o RH

Como a agenda dos CHROs pode fazer a diferença na estratégia das empresas em 2024?

Este foi o tema central da quarta edição do Clube CHRO, plataforma da EXAME dedicada ao debate sobre desafios para os CHROs, sigla para Chief Human Resources Officer, liderança que está se tornando cada vez mais estratégica para os negócios.

Com o apoio da Flash, empresa de tecnologia para benefícios corporativos flexíveis e people analytics, o encontro reuniu nesta quarta-feira, 26, líderes de empresas em um jantar na Casa Dupac, em São Paulo.

Compareceram representantes das seguintes empresas:

Amazon

BASF

Braskem

Bridgestone Americas

BTG Pactual

Comerc

dsm-firmenich

Energisa

HDI Seguros

Klabin

Minerva Foods

Neobpo

Nokia

Syngenta

Wickbold

Wiz Soluções

Como foi o painel

A estrela do evento desta quarta-feira foi João Adibe Marques, presidente da farmacêutica Cimed, terceira maior do país e 100% de capital nacional.

O ano de 2023 tem sido de ótimas notícias para a farmacêutica. A aposta da companhia numa parceria com a fabricante de doces e balas Fini para a linha de hidratante labial Carmed, uma linha de hidratantes labiais com aroma que remete ao de balas, fez a companhia ter resultados inéditos nos últimos meses.

Em julho, a empresa superou a barreira dos 300 milhões de reais em faturamento mensal.

Em outubro, uma live com as atrizes Larissa Manoela e Maísa para a divulgação de novas linhas do hidratante labial resultou em vendas de 40 milhões de reais em apenas 20 minutos.

Com uma aposta ousada num marketing de influência e numa força de vendas engajada, a Cimed conseguiu expandir em 90% o mercado de hidratantes labiais no Brasil e multiplicar por 10 o volume de vendas deste produto. Atualmente, a Cimed vende 4 milhões de unidades por ano da linha Carmed.

A expectativa da empresa para 2023 é a de faturar 3 bilhões de reais, alta de 57% em 12 meses.

Adibe Marques compartilhou com os CHROs presentes alguns aspectos da cultura da empresa por trás dos ótimos resultados financeiros. A lista inclui:

Rituais de venda

Adibe Marques é um apaixonado por vendas, área onde construiu boa parte das conquistas profissionais.

Aos 15 anos, ele passou a ajudar seu pai na área de vendas de um laboratório farmacêutico que ele possuía. E nunca mais se desligou das vendas.

"O que move uma empresa é a força comercial dela", disse ele no Clube CHRO. "E uma venda é motivada por rituais."

Adibe Marques contou que na Cimed são comuns as lives para equipes comerciais internas e externas — a empresa trabalha com uma rede de 1.200 vendedores autônomos dos fármacos da empresa junto a farmácias e pequenas distribuidoras.

Implantadas a partir de 2017, os rituais das lives semanais ajudam a empresa a engajar vendedores nas metas a serem batidas, bem como discutir eventuais problemas de execução das campanhas comerciais — e os ajustes de rota necessários.

O engajamento nas lives, às quais o próprio Adibe Marques está presente, costuma superar 90% dos vendedores.

Digital que vem de dentro

Um dos pontos altos da quarta edição do Clube CHRO foi o detalhamento sobre como foi definida a campanha de marketing digital do hidratante labial Carmed.

Adibe Marques foi direto ao ponto: "Não adianta querer trazer o digital de fora para dentro", disse ele.

A estratégia por trás do convite às atrizes Larissa Manoela e Maísa para serem embaixadoras do hidratante labial começou muito tempo antes com uma escuta ativa junto aos vendedores da companhia.

Muitos deles relataram o sucesso que o produto com aroma de balas faziam com seus filhos.

"Uma campanha de sucesso começou com um exército de embaixadores do produto dentro da empresa", disse Adibe Marques.

"Por isso, o primeiro cliente para quem eu vou vender meu produto é o meu funcionário."

RH conectado com as necessidades dos clientes

Numa época de definições sobre as estratégias do ano que vem, fica a pergunta no ar: como o RH pode ter papel central nas prioridades de uma companhia?

Para Adibe Marques, um mantra para o RH deve ser a conexão com a área de vendas.

O papel do RH, neste caso, é o de colaborar para levar uma cultura de excelência comercial para toda a empresa.

"Os times de RH devem estar atentos às necessidades dos clientes", disse ele.

