Clube CHRO: EXAME, Flash e WeWork lançam plataforma para reunir lideranças dos recursos humanos

O que uma liderança precisa ter para fazer a diferença em sua companhia? Como o time de recursos humanos de uma empresa pode fortalecer as habilidades da liderança da empresa — para fazê-la chegar ao máximo de desempenho?

Essas e outras questões foram o mote para a primeira edição do Clube CHRO, uma plataforma da EXAME, em parceria com a empresa de tecnologia para benefícios corporativos flexíveis Flash e do negócio de escritórios compartilhados WeWork, dedicada ao debate sobre desafios para os CHROs, sigla para Chief Human Resources Officer, uma liderança cada vez mais relevante nas empresas.

A estreia do Clube CHRO foi nesta terça-feira, 27 de junho, na Casa Dupac, espaço de eventos na zona sul de São Paulo.

Participaram do primeiro encontro líderes do RH das empresas Minerva Foods, BRF, JBS, Braskem, Eldorado, BTG Pactual, Albert Einstein, SAP, SulAmérica, Cargill, Ericsson, Ticket, ElissorLuxottica, Deloitte e Azul.

Além de terem a oportunidade de participar de encontros mensais, os participantes também contarão com conexões virtuais, além de conteúdos exclusivos curados pela EXAME.

Além do networking, o evento contou com a palestra da Dafna Blaschkauer, autora do livro "Power Skills: As habilidades-chave para destravar seu potencial máximo" e executiva global com mais de 25 anos de experiência em posições de liderança na Nike, Apple e Microsoft.

Com base em estudos e em suas experiências como atleta e executiva, Dafna abordou temas como características de um líder, os desafios das diferentes gerações e a performance no ambiente corporativo.

"Temos um lado em que as empresas esperam que os colaboradores cheguem prontos e do outro os profissionais que querem aprender na empresa. No meu livro trago um dado de que 90% das demissões acontecem em função da falta de colaboração, empatia e foco", disse.

"Eu nunca vi alguém ser demitido por não falar inglês fluente ou por não saber mexer tão bem em planilhas. Vale também ressaltar que a razão número um de um funcionário pedir demissão está relacionado ao seu gestor, ao seu líder direto. É o clássico conto de que as pessoas não se demitem da empresa, as pessoas se demitem dos seus gestores."

Ainda sobre liderança, Dafna reforçou que um líder é um olheiro. "É o líder que vai saber onde colocar cada pessoa do seu time para performar melhor. É aquele que vai destravar o seu potencial. Se sua ação inspira outras pessoas a sonhar mais, a aprender mais, a se comprometer mais, você está no caminho certo. Liderança não é um título, mas é sobre o impacto que causamos."