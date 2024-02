Clube CHRO: como engajar os times no propósito da empresa?

Como garantir o engajamento do time que trabalha na sua empresa?

Essa questão, bastante ampla, foi o mote para a primeira edição de 2024 do Clube CHRO, plataforma da EXAME dedicada ao debate sobre desafios para os CHROs, sigla para Chief Human Resources Officer, liderança que está se tornando cada vez mais estratégica para os negócios.

O encontro, que contou com o apoio da Flash, empresa de tecnologia para benefícios corporativos flexíveis e people analytics, foi realizado na terça-feira, dia 30, no restaurante Eat & Meat, em São Paulo.

Este foi o quinto encontro do clube que se reúne uma vez por mês para troca de experiências e aprendizados. Leia aqui sobre os encontros anteriores.

A coordenação dos trabalhos desta vez ficou a cargo de um dos integrantes do clube: Adriano Lima, conselheiro, executivo, empreendedor, coach, corredor, palestrante e escritor sobre temas de pessoas, cultura, estratégia e atendimento ao cliente. Além disso, ele é autor do livro "Você em Ação".

Além de Lima, as atrações do encontro foram Guillemo Gomez, CFO da Flash Benefícios, Edise Toreta, head of HR para América Latina na farmacêutica Merck, e Paul Ferreira, vice-diretor do Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas (NEOP) da FGV-EAESP.

O que disse a pesquisa

O grupo apresentou os resultados da pesquisa Engaja S/A, um retrato do engajamento de funcionários no Brasil, conduzida por Flash, FGV-EAESP e Talenses Group com 1.732 trabalhadores das cinco regiões brasileiras ao longo de 2023.

O trabalho procurou entender através de seis dimensões e 31 atributos o que tornam as organizações mais propensas a engajar pessoas — e o que afasta os profissionais.

Entre as principais constatações do estudo está o fato de que estar próximo ao centro de poder da organização traz mais clareza e confiança na alta gestão por parte dos funcionários.

A pesquisa mostrou, por exemplo, que os executivos são duas vezes mais engajados nas políticas das empresas do que seus funcionários.

Há ainda discrepâncias regionais: os entrevistados das regiões Norte e Nordeste demonstraram mais empolgação com as empresas onde trabalham do que os entrevistados das regiões Sul e Sudeste.

Na visão dos pesquisadores, o fato de o mercado de trabalho ser mais dinâmico no Sul e Sudeste torna os trabalhadores dessas regiões mais exigentes que os demais e, por isso, ser natural estarem menos engajados no emprego atual.

Além disso, a pesquisa viu diferenças de engajamento entre gerações. Boomers (profissionais nascidos após a Segunda Guerra Mundial) e a Geração Z (nascida após o ano 2000) estão entre as mais engajadas no ambiente de trabalho, à frente da Geração X (nascidos entre 1965 e 1981) e millenials (entre 1981 e a virada do milênio).

Outras constatações importantes da pesquisa:

Quando mais tempo na empresa, maior o engajamento das pessoas. Tempo de casa contribui para o engajamento, atingindo o pico entre 7 e 8 anos de empresa. Atributos de remuneração, como salário, bônus e benefícios, são os piores avaliados tanto por executivos quanto por colaboradores. Mobilidade interna (ou seja, a falta dela) é o atributo mais mal avaliado de todo o índice.

Veja os resultados da pesquisa aqui.

Ao quinto encontro do Clube CHRO compareceram representantes das seguintes empresas:

Alice

Bridgestone Americas

BTG Pactual

CGG

Comerc

Danfoss

Flash

HubMulher

Minerva Foods

Nokia

Nomad

Tim Brasil

Zamp

O Clube é um espaço seguro e intimista para interação, troca e está aberto à participação. Além do apoio da Flash, o evento conta também com o apoio da We Work.

Veja os líderes de RH que participaram da quinta edição do Clube CHRO

Sophia Ribeiro (HR Director - People Experience Brazil na Nokia), Simone Pimenta (Regional Human Resources Director at Danfoss), Maria Antonietta Russo (VP - HR Director na Tim Brasil), Gabrielle Botelho (Diretora de Recursos Humanos na CGG) e Yumiko Watanabe (HubMulher) Sarita Vollnhofer (CHRO na Alice), Lorena Martins (Diretora Comercial na Exame Corporate Education) e Marina Gazeti (HR & HSE Director na Comerc) Mafoane Odara (Diretora de Pessoas, Cultura e Transformação na Zamp), Alana Azevedo (Chief People & Culture Officer na Flash) e Gabrielle Botelho (Diretora de Recursos Humanos na CGG) Mateus Carneiro (MD Partner Head of HR no BTG Pactual), Adriano Lima ( Global CHRO na Minerva Foods) e Bruno Leonardo (VP Corporate Education na EXAME) Guille Gomez (CRO na Flash Benefícios), Adriano Lima (Global CHRO na Minerva Foods), Bruno Leonardo (VP Corporate Education na EXAME, Edise Toreta (Head of Healthcare HR International LATAM na Merck) e Paul Ferreira (FGV) Jeison Lion (LATAM Executive Director Human Resources and Labor Relations na Bridgestone Americas) Martha Didier (Líder de sucesso do Cliente na EXAME Corporate) Victor Gatti (CFO & COO na EXAME) e Larissa Carvalho (People & Culture | EXAME) Luiza Rubio (People Director na Nomad) e Yumiko Watanabe (HubMulher) Alan Kido (Education, Ecosystem & Inclusion Management Executive Manager na TIM Brasil)