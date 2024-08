CLT Premium? Essa carreira oferece flexibilidade, salários altos e plano de crescimento; veja qual é

Quem usa redes sociais deve ter acompanhado o termo "CLT Premium" ganhar destaque nas últimas semanas. A expressão refere-se a uma modalidade de trabalho que combina a segurança da CLT com vantagens adicionais, como flexibilidade, salários atrativos e um plano de carreira robusto. Mas será que alguma profissão, de fato, se encaixa nessa definição?

Tudo indica que sim. Uma das áreas que com frequência se aproxima desse modelo de trabalho é a carreira em inteligência artificial. E essa percepção vai além de uma simples opinião parcial. Ela está expressa em dados.

Um estudo conduzido pela multinacional PwC analisou mais de meio bilhão de anúncios de emprego em 15 países, que juntos representam mais de 30% do PIB global, para entender como a inteligência artificial está transformando as posições de trabalho. E as descobertas chamaram a atenção.

Demanda por habilidades em IA: o número de vagas que exigem habilidades em IA cresceu mais rápido do que o total de empregos.

Aumento de produtividade: setores expostos à IA registraram um aumento de produtividade de até 4,8 vezes que setores não expostos.

Mudança nas competências: a evolução das competências nas ocupações expostas à IA ocorre 25% mais rápido do que em outras áreas.

Bônus salarial: empregos que requerem competências em inteligência artificial oferecem até 25% de bônus salarial​.

Esses dados mostram que a carreira em inteligência artificial não só oferece estabilidade e benefícios tradicionais, mas também vantagens adicionais, como salários competitivos e um ambiente de constante inovação e crescimento. E isso faz da IA um exemplo perfeito de "CLT Premium".

Aqui está o caminho para conquistar esses benefícios

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a Faculdade EXAME apresenta a segunda edição do pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37 (uma redução de 90% em relação ao preço original).

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento para incluir no currículo e chamar a atenção dos recrutadores.

O programa é apresentado por Miguel Fernandes, Chief AI Officer na EXAME e um dos maiores nomes do mercado de inteligência artificial. Com vasta experiência prática e acadêmica, Fernandes vai se aprofundar nos conceitos, ferramentas e estratégias de IA que já estão transformando as empresas.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME