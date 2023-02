Climate quitting: veja por que profissionais estão largando seus empregos e buscando novas vagas

A preocupação com questões ambientais, sociais e de governança está se tornando cada vez mais relevante para os profissionais. De acordo com uma pesquisa da consultoria KPMG, um em cada três jovens já rejeitou uma proposta de trabalho por não se identificar com os compromissos ESG adotados pela companhia.

Nomeada como "climate quitting", esta tendência mostra como a população está se tornando cada vez mais seletiva com as empresas onde trabalham. E, para quem acredita que isso é exclusivo da geração Z, os dados provam o contrário.

De todos os quase 6 mil entrevistados, incluindo adultos entre 25 e 44 anos, 20% já relataram ter declinado uma oferta por conta dos valores da companhia.

Além disso, os millennials têm uma probabilidade ainda maior de valorizarem as ações adotadas por suas empresas.

Ou seja, independentemente da idade, os talentos estão enviando uma mensagem clara para o mercado: quem não investir em ESG, vai ficar para trás.

Qual é a maior preocupação das pessoas?

De acordo com um estudo realizado em outubro de 2022 pela consultoria Walk The Talk, dentro dos pilares do ESG, as questões ambientais são o ponto mais crítico para os brasileiros.

Quando questionados sobre as ações que as empresas podem tomar para solucionar os problemas levantados, sete das principais respostas foram relacionadas ao meio ambiente.

Estão no topo das preocupações:

Devolver recursos naturais (via reflorestamento ou neutralização de CO2)

Mudar produtos/serviços para serem ambientalmente sustentáveis

Usar menos recursos naturais

Reduzir impactos nas mudanças climáticas e aquecimento global

Não fazer testes em animais

Evitar atividades que ameacem a flora e fauna brasileiras

Fazer embalagens que sejam melhores para o meio ambiente

Como as empresas estão lidando com as exigências relacionadas ao ESG?

Com o aumento do interesse por práticas socioambientais, as empresas estão se adaptando rapidamente para atender as demandas dos clientes, investidores e colaboradores que buscam comprometimento com esses temas. Dentre as medidas, a busca por profissionais capazes de implementar uma agenda ESG em suas operações – como é o caso dos gestores de ESG.

Afinal, ele é o responsável por coordenar todas as ações de responsabilidade corporativa de uma empresa, como a criação de relatórios de sustentabilidade, certificações, e programas de diversidade.

Um dos entraves, no entanto, é a falta de profissionais qualificados. Apesar de existirem muitas pessoas com conhecimento técnico, a grande parte não possui as habilidades comportamentais necessárias para lidar com múltiplos stakeholders que existem dentro e fora de uma organização.

Por isso, quem consegue aliar as hard e soft skills exigidas pelo cargo, costuma se destacar muito no mercado de trabalho.

O que é necessário para se tornar um gestor de ESG?

Como a posição é relativamente nova no Brasil, os recrutadores entendem que, na maioria das vezes, os candidatos não vão ter uma experiência prévia no setor. Por isso, o que é exigido pela maioria das empresas é uma graduação completa em qualquer área aliada a especializações na área.

Logo, há espaço para profissionais com diferentes formações ingressarem nessa carreira. O importante é estar disposto a se aprofundar no assunto e buscar oportunidades de desenvolvimento.

Entre as alternativas, existem cursos livres, materiais digitais, aulas gratuitas e, para quem busca algo mais completo e organizado, pós-graduações e mentorias.

Para o profissional que já tem certeza que deseja mudar de carreira e investir em ESG, as últimas opções são as ideias.

Já para quem ainda está conhecendo o mercado, a melhor alternativa é começar consumindo conteúdos gratuitos e, assim, descobrir se realmente tem interesse pela área.

