Clientes dizem essas 7 frases o tempo todo – mas só quem fecha vendas sabe o que responder

No mundo das vendas, todo profissional já se deparou com objeções clássicas. "Vou pensar", "Está muito caro" ou "Mande as informações por e-mail" são frases que, para muitos, soam como o fim da conversa. No entanto, para os vendedores de alta performance, esses momentos são apenas o começo de uma oportunidade de ouro.

O segredo? Saber decodificar o que essas frases realmente significam e ter as respostas certas na ponta da língua. A diferença entre quem escuta um "não" e quem transforma objeções em um "sim" está na habilidade de lidar com essas frases de forma estratégica.

De olho nisso, a EXAME Corporate Education elencou as sete falas mais comuns dos clientes e como os melhores vendedores as superam.

Clientes dizem estas 7 frases o tempo todo

1. "Está muito caro"

Essa é uma das objeções mais comuns e também uma das mais fáceis de contornar. Na maioria das vezes, “caro” significa que o cliente ainda não percebeu o valor do que você está oferecendo.

Resposta vencedora: "Entendo, mas, se me permitir, gostaria de mostrar como esse investimento pode gerar um retorno significativo para você."

2. "Preciso pensar"

Por trás dessa frase, muitas vezes, está a insegurança do cliente ou a falta de informação para tomar uma decisão. Não deixe o "vou pensar" ser o fim da conversa.

Resposta vencedora: "Com certeza, é importante refletir. Qual ponto específico você gostaria de revisar antes de avançarmos?"

3. "Mande as informações por e-mail"

Esse pedido pode ser um jeito educado de encerrar a conversa. Mas os melhores vendedores sabem como manter o cliente engajado.

Resposta vencedora: "Claro, envio agora mesmo! Posso marcar um horário para discutirmos os detalhes juntos?"

4. "Não é prioridade no momento"

Quando o cliente diz isso, ele está sinalizando que não vê urgência na solução que você oferece. É a sua chance de criar essa urgência.

Resposta vencedora: "Entendo, mas você já considerou o impacto que pode ter ao deixar isso para depois? Posso ajudar a priorizar os resultados que você está buscando."

5. "Já temos algo parecido"

Essa objeção revela que o cliente está comparando sua oferta com outra solução que ele já utiliza.

Resposta vencedora: "Ótimo! Isso mostra que você valoriza essa área. Posso te mostrar como nossa solução complementa ou melhora o que você já tem?"

6. "Não tenho orçamento agora"

"Sem orçamento" pode significar falta de planejamento ou a necessidade de justificar o investimento para outras partes envolvidas.

Resposta vencedora: "Entendo. Podemos explorar opções que ajustem ao seu orçamento atual ou te ajudar a planejar para o próximo ciclo?"

7. "Preciso falar com outra pessoa antes de decidir"

Essa frase é um sinal de que você precisa envolver outros tomadores de decisão no processo.

Resposta vencedora: "Claro, posso preparar algo para apresentar ao restante da equipe. Quem mais você acha que deveria estar nessa conversa?"

