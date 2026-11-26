Os laboratórios de inteligência artificial chegaram às finanças pessoais. A Anthropic lançou nos Estados Unidos o Claude Personal Finance, que se conecta às contas bancárias e de cartão do usuário pela Plaid, analisa os gastos por categoria e aponta cobranças duplicadas e tarifas inesperadas, segundo o TechCrunch. A OpenAI havia lançado um recurso semelhante no primeiro semestre.

Por enquanto, as duas ferramentas apenas leem os dados e não movimentam dinheiro.

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Os bancos fecharam a porta

Os grandes bancos americanos já reagiram —- JPMorgan, Citi e Bank of America restringiram a atuação de agentes de IA de terceiros em pagamentos, segundo a Payment Expert. Morgan Stanley e Charles Schwab tomaram medidas parecidas no mesmo mês, e o Wells Fargo também caminha para limitar o acesso.

O acesso somente para leitura continua permitido. Na prática, os bancos aceitam que um agente analise as finanças do cliente, mas não que mova o dinheiro dele.

A decisão protege o cliente contra fraudes e o banco contra disputas sobre responsabilidade. Também preserva algo valioso para as instituições: o controle da relação com quem tem o dinheiro.

Os novos riscos

Dar acesso ao agente cria novos riscos. Um histórico longo de transações nas mãos de um intermediário amplia a superfície de ataque cibernético. Com permissão para pagar, o risco é ainda maior: um e-mail malicioso ou uma instrução escondida em um site, a chamada injeção de comando, podem levar o agente a transferir dinheiro para a pessoa errada.

O mercado, porém, mostra que incidentes não necessariamente travam a adoção. Lazarow lembra que a Revolut divulgou, em 2022, uma violação que afetou cerca de 50 mil clientes e continuou crescendo.

Confiança se conquista devagar

As finanças operadas por agentes ainda estão no começo, e a disputa vai além da tecnologia. Ela envolve modelo de negócio, regulação e, principalmente, quem assume a responsabilidade quando algo dá errado.

Como resume Lazarow, a confiança leva muito tempo para ser conquistada e um instante para ser perdida.

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