Claude Cowork é a IA que promete trabalhar como um colega na sua empresa — conheça a ferramenta

Ferramentas de inteligência artificial vêm ampliando as possibilidades de gestão nas empresas ao assumir tarefas operacionais que antes exigiam horas de trabalho manual. Recursos de análise de documentos, organização de dados e automação de processos passaram a integrar plataformas usadas no cotidiano de negócios.

Entre essas soluções está o recurso Claude Cowork, integrado ao aplicativo do Claude, desenvolvido pela Anthropic.

A ferramenta permite delegar tarefas como análise de arquivos, pesquisa de fornecedores e criação de relatórios, funcionando como um assistente digital que executa diferentes processos de forma simultânea. As informações foram retiradas da Forbes.

Automação de tarefas operacionais

Uma das aplicações do Claude Cowork é a análise de grandes volumes de informação. A ferramenta pode acessar pastas de documentos, ler arquivos e organizar dados automaticamente em relatórios ou painéis interativos.

Esse tipo de recurso pode ser utilizado para revisar transcrições de reuniões, respostas de pesquisas de clientes, relatórios internos ou registros de atendimento. Em vez de revisar manualmente cada documento, o sistema identifica padrões e organiza as informações em categorias que facilitam a análise.

O mesmo processo também pode ser aplicado a estudos de mercado ou avaliações internas, permitindo que equipes tenham uma visão estruturada de grandes volumes de dados.

Pesquisa e organização de processos

Outra função da ferramenta é apoiar tarefas de pesquisa e comparação de opções de mercado. O sistema pode buscar fornecedores, organizar informações em planilhas e estruturar dados para facilitar a tomada de decisão.

Esse tipo de uso também pode incluir levantamento de softwares, busca por espaços para eventos ou análise inicial de novas categorias de mercado. A plataforma realiza a coleta e organização das informações, enquanto a decisão final permanece com o usuário.

Além disso, o Claude Cowork consegue preencher formulários e iniciar processos digitais, reduzindo o tempo dedicado a atividades administrativas repetitivas.

Gestão de projetos e criação de relatórios

O recurso também permite executar múltiplas tarefas em paralelo. Diferentes projetos podem ser organizados em conversas separadas, cada uma responsável por uma atividade específica, como análise de dados, criação de apresentações ou desenvolvimento de relatórios.

Durante a execução das tarefas, o sistema apresenta um painel de progresso que mostra as etapas em andamento. Isso permite acompanhar o desenvolvimento das atividades e ajustar instruções caso seja necessário.

Os resultados podem incluir painéis interativos, protótipos ou relatórios que podem ser compartilhados com equipes internas ou integrados a outras ferramentas de desenvolvimento.

