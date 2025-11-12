Carreira

Cinco razões pelas quais seu time está desmotivado — e tem relação com a liderança controladora

Como abandonar o microgerenciamento pode aumentar a motivação e a produtividade da equipe

Brasil é o segundo país com mais casos de burnout (Skynesher/Getty Images)

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 18h15.

Ter um chefe que acompanha cada passo do trabalho, critica detalhes e exige atualizações constantes é desmotivador. Pesquisas mostram que o microgerenciamento mina a criatividade, reduz a confiança e pode levar à saída de talentos.

Parar de controlar demais é essencial para reter bons profissionais e melhorar o clima no trabalho. As informações foram retiradas do site Harvard Business School Online.

Por que o microgerenciamento é um problema

De acordo com a agência Accountemps, 59% dos profissionais já trabalharam com um microgerente. Entre eles, 68% relataram queda de moral e 55% afirmaram perda de produtividade.

Além disso, dados do Work Institute indicam que essa desmotivação pode levar a uma alta rotatividade, o que custa, em média, 33% do salário anual de cada funcionário substituído.

Cinco formas para um líder parar de microgerenciar

1. Delegue de verdade

Aprender a delegar com confiança é o primeiro passo. Em vez de dizer como o trabalho deve ser feito, explique o resultado esperado e garanta que o time tenha recursos e autonomia. Um estudo da Gallup mostra que CEOs que sabem delegar geram 33% mais receita.

2. Defina expectativas claras

Explique o que precisa ser alcançado e por quê, mas não dite o método. Clareza sobre prazos, objetivos e métricas evita frustrações e reforça a autonomia da equipe.

3. Abandone o perfeccionismo

Aceite que há mais de um caminho para chegar ao resultado. Permita que os colaboradores testem ideias, errem e aprendam. Cada falha pode ser uma oportunidade de crescimento.

4. Contrate as pessoas certas

Líderes tendem a microgerenciar mais quando não confiam nas habilidades do time. Fazer boas contratações reduz a necessidade de supervisão excessiva e melhora o desempenho coletivo.

5. Pergunte como cada um prefere ser gerenciado

Mostrar interesse pelo estilo de trabalho do time gera respeito mútuo e diálogo aberto. Essa conversa pode revelar sinais de que você está sendo controlador sem perceber.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

