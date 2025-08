Cinco prompts com ChatGPT que já ajudam freelancers a faturar mais de US$ 100 mil em 2025

A inteligência artificial tem se tornado uma aliada poderosa para quem trabalha de forma independente. Em 2025, freelancers nos Estados Unidos estão faturando, em média, US$ 99.230 por ano, segundo a Upwork.

E a tendência é de crescimento: 48% dos CEOs pretendem aumentar a contratação de freelancers em 2026, enquanto 78% deles já reconhecem que esses profissionais entregam mais valor do que colaboradores tradicionais.

Com prompts estratégicos no ChatGPT, é possível transformar habilidades e experiências em serviços de alto valor e acelerar a geração de receita. Pensando nisso, veja cinco deles que podem transformar o seu trabalho. As informações foram retiradas de Forbes.

1. “Aqui está meu currículo. Com base na minha experiência, quais são minhas habilidades que posso monetizar?”

“Aqui está meu currículo anexo. Com base nos cargos que ocupei nos últimos X anos, faça uma lista de todas as minhas habilidades que podem ser monetizadas e que estarão em alta demanda em 2025. Dê exemplos de como posso usá-las para ganhar dinheiro.”

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

Esse comando transforma o ChatGPT em um consultor de carreira, capaz de identificar talentos com potencial comercial e sugerir formas práticas de aplicá-los no mercado.

2. “Ensine-me [nome da habilidade] como um curso intensivo de 90 dias, com lições e testes baseados em casos reais”

“Ensine-me [nome da habilidade de alta renda] como se você fosse meu tutor em um curso intensivo de 90 dias. Quero entender os principais conceitos, especialmente na era da IA. Me dê uma lição por vez. A cada lição, me aplique um teste com cenários reais. Se eu acertar, me leve para a próxima.”

Esse método permite aprender com profundidade uma habilidade de alto valor, como marketing digital, usando IA como guia interativo.

3. “Tenho experiência em [área]. Quais ideias de negócios com IA podem me ajudar a faturar US$ 100 mil em 18 meses?”

“Esta é minha experiência em [área]. Liste ideias de negócios baseadas em IA que me ajudem a alcançar o objetivo de ganhar US$ 100 mil por ano em até 18 meses.”

O ChatGPT gera ideias com base em experiências anteriores — mesmo não convencionais — e aponta oportunidades de atuação prática.

4. “Como posso aumentar o valor percebido da minha oferta em [descreva seu produto ou serviço]?”

“Como posso aumentar o valor percebido da minha oferta em [nome e descrição da sua oferta]?”

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

Esse prompt ajuda o usuário a reposicionar sua oferta, elevando a percepção de valor e justificando preços mais altos sem mudar a entrega técnica.

5. “Quais ferramentas de IA posso usar para economizar tempo e aumentar meus ganhos como [profissão]?”

“Quais são as melhores ferramentas de IA para otimizar minha produtividade e economizar tempo como [título da sua função freelance] em [área]? Meu objetivo é ganhar mais com menos esforço.”

A ideia é automatizar tarefas e escalar a entrega de serviços, tornando o trabalho mais eficiente mesmo em momentos de alta demanda.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.