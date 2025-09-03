Carreira

Cinco minutos por dia podem te ajudar a viver 12 anos a mais e a ter mais sucesso na carreira

Estudos mostram que apenas cinco minutos por dia focando no “melhor eu” elevam o otimismo e prolongam a vida

Pessoas trabalhando (Luis Alvarez/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11h53.

A busca por uma vida longa e bem-sucedida não se limita apenas a bons hábitos alimentares ou rotinas intensas de exercícios. 

Segundo dois estudos recentes — um com duração de 10 anos e outro de 30 — manter um alto nível de otimismo pode aumentar a expectativa de vida entre 11% e 15%, mesmo considerando fatores como saúde física e status socioeconômico. 

Essa constatação evidencia como a saúde emocional e a visão positiva do futuro podem ser ferramentas reais para melhorar o desempenho e a longevidade de líderes à frente de equipes e negócios. As informações foram retiradas de Inc.

Otimismo como ativo estratégico de liderança

A ciência tem mostrado que o otimismo vai muito além de uma visão positiva. De acordo com pesquisadores citados no artigo, ele está entre os fatores psicossociais com maior impacto na saúde: 

  • Reduz riscos cardiovasculares
  • Retarda o declínio da função pulmonar 
  • Diminui a mortalidade prematura

Além disso, o otimismo influencia diretamente a forma como metas são transformadas em ações, um processo crucial na rotina de qualquer gestor.

Em ambientes corporativos, especialmente em cargos de liderança, a capacidade de se manter otimista diante de desafios pode determinar a sustentabilidade de projetos, o engajamento de equipes e a própria evolução da carreira. 

Não à toa, lideranças com essa mentalidade são mais resilientes, inovadoras e eficazes na construção de culturas organizacionais saudáveis.

Visualizar o “melhor eu” por 5 minutos

Nem sempre é necessário adotar mudanças radicais para alcançar resultados consistentes. 

Dedicar apenas cinco minutos por dia para imaginar o próprio “melhor eu”, nos quesitos pessoal, profissional e de relacionamentos, pode aumentar significativamente o nível de otimismo.

O exercício, estudado pelo Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, foi testado por duas semanas e mostrou resultados consistentes na elevação da expectativa e motivação dos participantes.

Líderes que implementam esse tipo de prática não apenas fortalecem sua saúde emocional como também promovem um ambiente mais resiliente e voltado à realização.

