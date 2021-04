Cinco importantes lições de liderança para aprender com Bill Gates

A liderança influente que Bill Gates, o bilionário cofundador da Microsoft, construiu durante sua carreira pode apresentar boas lições e não importa qual seja seu ramo, e se você quer ou não ser um líder.

Obviamente, uma pessoa que está na lista da Forbes de mais ricos do mundo há mais de 31 anos é altamente influente quando pensamos como para alcançar o sucesso.

Bill Gates disse que “foi difícil me afastar de uma máquina na qual eu poderia demonstrar sucesso de forma tão incontestável”, quando ele teve o primeiro desafio no estágio inicial de inspiração de sua carreira.

Durante sua gestão na Microsoft, ele pregava a máxima sobre liderança: “Ao olharmos para o próximo século, os líderes serão aqueles que terão o poder de capacitar os outros”. Dá para ver pela sua rotina matinal que ele faz o que prega e está sempre priorizando a capacitação. Além dessa máxima, Gates também demonstrou outras lições valiosas para uma liderança de sucesso.

Cinco importantes lições de liderança que podemos aprender com Bill Gates:

1- Não se distrair com o sucesso

O sucesso pode atrapalhar decisões de qualquer pessoa quando se torna uma referência. Este não é o caso de Bill Gates. Ele olha além de seu sucesso enquanto executa decisões. Gates é um líder que não tem excesso de confiança e reconhece que seu sucesso não deve influenciar a ética nos negócios.

Em uma de suas declarações, ele disse “O sucesso é um péssimo professor. Seduz pessoas inteligentes a pensar que não podem perder”. Isso significa que Gates não acredita em traçar seu caminho inicial para o sucesso; em vez disso, ele se prepara mais para evitar os desafios psicológicos que o sucesso pode trazer.

2 - Cuidar das pessoas

Filantropia e humanitarismo são dois papéis de liderança muito significativos na vida de Bill Gates. Para garantir a sustentabilidade de seu cuidado com as pessoas, ele fundou a fundação Bill e Melinda Gates com sua esposa; uma organização dedicada a salvar vidas e melhorar a saúde global.

Bill Gates acredita que sua vida realizaria menos se sua energia e talento não pudessem servir como canais para melhorar muitas vidas e a sociedade em geral.

“Espero que você reflita sobre o que faz com seu talento e energia. Espero que vocês se julguem não apenas por suas realizações profissionais, mas também por quão bem você trabalha para lidar com as mais profundas desigualdades do mundo, como você trata bem as pessoas de um mundo distante que não têm nada em comum com você, exceto sua humanidade”, disse Bill Gates na Bloomberg Business Week.

Seu papel de liderança não significa sucesso apenas para si mesmo ou para os membros de sua equipe, mas ele está trabalhando muito para garantir que os outros também cresçam. Essa é uma lição que vale a pena aprender.

3 - Vislumbrar algo maior

As várias conquistas registradas por Bill Gates são suficientes para não duvidar de que ele tem uma visão excelente de negócios e do mundo. Não apenas na Microsoft, onde ele imaginou a criação de uma interface gráfica, mas em sua vida filantrópica.

A Microsoft foi capaz de vencer seus concorrentes porque Gates estava sempre vislumbrando algo maior e em todos os pontos, ele estava à frente dos outros concorrentes.

Gates é capaz de incorporar sua carreira com sua contribuição em outras áreas, tornando-o mais envolvido em nossa sociedade do que o simplesmente o fornecimento de software para computadores.

Sua fundação está em colaboração com o Rotary International para eliminar a poliomielite do mundo. Gates também está trabalhando em um projeto contra a malária.

Os projetos são todos traçados com as etapas estratégicas de Gates de A a Z. Com esses planos desenvolvidos, é mais fácil segui-lo como líder.

4 - Superar suas capacidades

O contrato que alavancou a Microsoft em 1975 aconteceu após Gates e Allen contatarem com a fabricante MITS oferecendo um negócio. Gates acreditou que poderia superar as suas capacidades quando disse a empresa que poderia desenvolver um intérprete para computadores. Ele nunca tinha feito isso antes.

Gates estava pronto para sacrificar o que seria necessário para desenvolver o programa. Em poucas semanas, a dupla construiu o programa do zero em uma simulação e, contrariando todas as hipóteses, ganhou o contrato.

O projeto foi bem-sucedido e a Microsoft foi criada algumas semanas depois. Ele é um líder que não acredita que tudo o que fez é o melhor dele, é possível ir além.

5 - Valorizar o tempo

Uma das mais famosas citações de Gates é, “não importa quanto dinheiro você tenha, você não pode comprar mais tempo”.

Isso implica que Gates valoriza cada minuto e prioriza suas atividades diárias para garantir uma boa influência nas mais importantes. O bilionário não acredita em assistir às reuniões que não importariam se ele não estivesse lá. Independentemente de quanto sucesso ele registrou, seu valor para o tempo permaneceu o mesmo.

Ele ainda acredita no planejamento adequado e no comprometimento da liderança, sabendo que tem o mesmo número de horas com todos.