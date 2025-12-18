Cinco fracassos de grandes empresas em 2025 — e as lições para quem quer liderar melhor em 2026

Decepção: pesquisa aponta os motivos de insucesso nos negócios inovadores e indica como superar tais obstáculos (Foto/Thinkstock)
Redatora
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 15h13.
Empresas bilionárias, com acesso a talentos, dados e tecnologia de ponta, também cometem grandes erros.
Em 2025, algumas das marcas mais conhecidas do mundo falharam — da criação de campanhas com IA mal recebidas ao mau uso da liderança em momentos críticos.
Veja, a seguir, os 5 maiores tropeços do ano no mundo dos negócios — e o que você, como líder ou profissional de alta performance, pode aprender com eles. As informações foram retiradas de Inc.
Ao lançar um comercial natalino gerado por IA, a marca provocou mais rejeição do que engajamento. A pressa em usar tecnologia de forma superficial virou um case de conteúdo raso gerado por IA.
Tecnologia não substitui a sensibilidade humana. Teste, valide e, principalmente, mantenha o foco na experiência do público, não só na eficiência.
Mesmo após críticas em 2024, a empresa insistiu em campanhas geradas por IA sem apelo emocional. O resultado é uma nova rejeição.
Persistir no erro sem iterar é negligência. A adaptabilidade é uma das habilidades mais valiosas na execução de alto nível.
A montadora foi pressionada a alterar o nome “Autopilot” por induzir consumidores a erro. O marketing agressivo encontrou um limite legal.
Prometer além do que se entrega mina a confiança. Reputação é um ativo que se constrói com consistência e se perde em segundos.
A startup de bebidas saudáveis viu sua construção de marca entrar em crise quando consumidores notaram incoerência entre o discurso de saúde e os ingredientes.
Storytelling sem sustentação real é só maquiagem. Marcas fortes são aquelas com alinhamento entre produto, mensagem e propósito.
A plataforma social baseada em cripto cresceu rápido — e caiu tão rápido quanto. Sem entrega clara de valor, a empolgação do lançamento se dissolveu.
Hype não é estratégia. Quem busca performance real precisa construir com base sólida, entregando valor contínuo, não só atenção momentânea.
