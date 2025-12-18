Cinco fracassos de grandes empresas em 2025 — e as lições para quem quer liderar melhor em 2026

Empresas bilionárias, com acesso a talentos, dados e tecnologia de ponta, também cometem grandes erros.

Em 2025, algumas das marcas mais conhecidas do mundo falharam — da criação de campanhas com IA mal recebidas ao mau uso da liderança em momentos críticos.

Veja, a seguir, os 5 maiores tropeços do ano no mundo dos negócios — e o que você, como líder ou profissional de alta performance, pode aprender com eles. As informações foram retiradas de Inc.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

1. McDonald’s e o erro da IA mal calibrada

Ao lançar um comercial natalino gerado por IA, a marca provocou mais rejeição do que engajamento. A pressa em usar tecnologia de forma superficial virou um case de conteúdo raso gerado por IA.

Tecnologia não substitui a sensibilidade humana. Teste, valide e, principalmente, mantenha o foco na experiência do público, não só na eficiência.

2. Coca-Cola e a repetição do erro

Mesmo após críticas em 2024, a empresa insistiu em campanhas geradas por IA sem apelo emocional. O resultado é uma nova rejeição.

Persistir no erro sem iterar é negligência. A adaptabilidade é uma das habilidades mais valiosas na execução de alto nível.

3. Tesla e os riscos da promessa não entregue

A montadora foi pressionada a alterar o nome “Autopilot” por induzir consumidores a erro. O marketing agressivo encontrou um limite legal.

Prometer além do que se entrega mina a confiança. Reputação é um ativo que se constrói com consistência e se perde em segundos.

4. Poppi e o colapso da narrativa

A startup de bebidas saudáveis viu sua construção de marca entrar em crise quando consumidores notaram incoerência entre o discurso de saúde e os ingredientes.

Storytelling sem sustentação real é só maquiagem. Marcas fortes são aquelas com alinhamento entre produto, mensagem e propósito.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

5. Friend.tech e o hype sem tração

A plataforma social baseada em cripto cresceu rápido — e caiu tão rápido quanto. Sem entrega clara de valor, a empolgação do lançamento se dissolveu.

Hype não é estratégia. Quem busca performance real precisa construir com base sólida, entregando valor contínuo, não só atenção momentânea.

Aprenda com quem foi do 0 aos US$ 12 bilhões no Vale do Silício e transforme sua carreira empreendedora

O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!

Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

Como Pedro Franceschi levou a Brex a ser avaliada em US$ 12 bilhões

Os três princípios essenciais de liderança para empreendedores

Como empreender com propósito e equilíbrio, mesmo diante dos desafios

Aplique os segredos do Vale do Silício para o seu negócio, no Brasil ou no mundo

Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE GRATUITAMENTE!