Cinco estratégias para divulgar seu negócio do zero — sem gastar nada por isso

Quem está começando um negócio costuma acreditar que marketing exige grandes investimentos. Mas o que mais impulsiona a construção de uma marca não é verba — é momentum.

Essa é a visão de Deedra Determan, fundadora da D2 Branding e especialista em negócios digitais, que compartilhou formas práticas de crescer com criatividade, mesmo sem orçamento.

Confira abaixo cinco táticas que podem transformar seu negócio, mesmo que o caixa esteja apertado. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

1. Faça parcerias estratégicas com quem atende o mesmo público

Criar alianças com outros negócios que atendem o mesmo público — mas que não são concorrentes — é uma das formas mais eficazes de crescer rápido, sem gastar.

Exemplos:

Uma loja de roupas pode se unir a um salão de beleza para um sorteio conjunto.

Um criador de conteúdo pode colaborar com uma fintech para fazer uma live educativa.

A chave está em buscar complementaridade de valor. Compartilhar listas (com permissão), organizar eventos conjuntos ou divulgar produtos uns dos outros gera alcance orgânico, troca de autoridade e zero custo com mídia.

2. Use ao máximo as plataformas gratuitas (TikTok, Reels, Shorts)

Se você ainda não explora o TikTok, YouTube Shorts ou Instagram Reels, está deixando dinheiro na mesa. Essas plataformas oferecem alcance orgânico massivo, especialmente para quem compartilha conteúdo útil, real e frequente.

Dica prática:

Grave vídeos curtos com bastidores, dicas rápidas ou aprendizados do dia.

Publique o mesmo conteúdo em todas as plataformas — um vídeo pode render 4x mais resultados.

3. Comece sua lista de e-mails agora (e cuide bem dela)

Ao contrário de redes sociais, o e-mail é um ativo 100% seu. Uma lista de contatos engajados pode ser sua maior fonte de receita — e custa pouco (ou nada) para crescer.

Comece com:

Um formulário de cadastro no seu site ou bio do Instagram.

Uma troca de valor: ofereça um mini e-book, um cupom ou acesso antecipado a algo.

E o mais importante: mande conteúdo com frequência e valor real. Um bom e-mail pode vender mais do que um anúncio pago.

4. Mostre sua voz: podcasts, eventos, artigos, tudo vale

Quer construir autoridade e se tornar referência? Fale — literalmente.

Comece sendo convidado(a) para podcasts, escrevendo em blogs de nicho ou se oferecendo para palestrar em meetups, faculdades ou eventos locais.

Essas ações:

Dão visibilidade gratuita para novos públicos.

Transmitem autoridade e confiança.

Ajudam você a atrair leads mais qualificados.

Além disso, insira um QR Code ou link direto para sua oferta ao final de qualquer palestra ou post.

5. Aproxime sua comunidade e peça indicações

A melhor publicidade ainda é a mais antiga: o boca a boca. Construa presença na sua comunidade local ou digital. Participe de grupos, apoie ONGs, apareça como colaborador ou mentor. Ser visto com frequência é essencial.

E não tenha vergonha de pedir indicações ou avaliações. Um cliente satisfeito só precisa de um empurrãozinho para falar de você, e um depoimento sincero pode converter mais do que uma campanha.

Se possível, crie um mini programa de indicações, como descontos, bônus ou acesso antecipado a quem trouxer novos clientes.

