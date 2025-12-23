Cinco estratégias para divulgar seu negócio do zero — sem gastar nada por isso

3 pontos básicos para divulgar sua empresa com sucesso
Redatora
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 05h00.
Quem está começando um negócio costuma acreditar que marketing exige grandes investimentos. Mas o que mais impulsiona a construção de uma marca não é verba — é momentum.
Essa é a visão de Deedra Determan, fundadora da D2 Branding e especialista em negócios digitais, que compartilhou formas práticas de crescer com criatividade, mesmo sem orçamento.
Confira abaixo cinco táticas que podem transformar seu negócio, mesmo que o caixa esteja apertado. As informações foram retiradas de Entrepreneur.
DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!
Criar alianças com outros negócios que atendem o mesmo público — mas que não são concorrentes — é uma das formas mais eficazes de crescer rápido, sem gastar.
Exemplos:
A chave está em buscar complementaridade de valor. Compartilhar listas (com permissão), organizar eventos conjuntos ou divulgar produtos uns dos outros gera alcance orgânico, troca de autoridade e zero custo com mídia.
Se você ainda não explora o TikTok, YouTube Shorts ou Instagram Reels, está deixando dinheiro na mesa. Essas plataformas oferecem alcance orgânico massivo, especialmente para quem compartilha conteúdo útil, real e frequente.
Dica prática:
Ao contrário de redes sociais, o e-mail é um ativo 100% seu. Uma lista de contatos engajados pode ser sua maior fonte de receita — e custa pouco (ou nada) para crescer.
Comece com:
E o mais importante: mande conteúdo com frequência e valor real. Um bom e-mail pode vender mais do que um anúncio pago.
Quer construir autoridade e se tornar referência? Fale — literalmente.
DO 0 AOS US$ 12 BILHÕES: aprenda à aplicar os princípios essenciais de liderança e equilíbrio para desenvolver uma carreira de sucesso com Pedro Franceschi, um prodígio do Vale do Silício. Inscreva-se gratuitamente
Comece sendo convidado(a) para podcasts, escrevendo em blogs de nicho ou se oferecendo para palestrar em meetups, faculdades ou eventos locais.
Essas ações:
Além disso, insira um QR Code ou link direto para sua oferta ao final de qualquer palestra ou post.
A melhor publicidade ainda é a mais antiga: o boca a boca. Construa presença na sua comunidade local ou digital. Participe de grupos, apoie ONGs, apareça como colaborador ou mentor. Ser visto com frequência é essencial.
E não tenha vergonha de pedir indicações ou avaliações. Um cliente satisfeito só precisa de um empurrãozinho para falar de você, e um depoimento sincero pode converter mais do que uma campanha.
Se possível, crie um mini programa de indicações, como descontos, bônus ou acesso antecipado a quem trouxer novos clientes.
O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!
Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.
Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!