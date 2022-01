Cinco cursos gratuitos e online para se tornar um gerente de projetos

Nos últimos anos, diversas empresas têm passado por um processo de transformação organizacional. O termo reflete a necessidade de atualização em pontos cruciais de uma empresa, como cultura, valores e processos, a fim de tornar suas ações e propósitos mais coerentes não apenas com as exigências do mercado, mas da sociedade como um todo.

Megatendências globais, como a crise climática, o avanço da tecnologia e as mudanças geracionais, são fatores que colocam a transformação em pauta. Adicionalmente, os desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus aceleraram, mais do que nunca, essa necessidade de adequação.

O relatório Pulse of the Profession® 2021, elaborado anualmente pelo Project Management Institute (PMI), a associação profissional líder mundial para uma comunidade crescente de milhões de profissionais de projetos e agentes de mudança em todo o mundo, revelou que as chamadas “empresas ágeis” conseguiram alcançar o sucesso ao mudar de maneira mais ágil e flexível em comparação com as empresas tradicionais, mesmo diante de um cenário tão adverso.

Conforme descrito na pesquisa, essas são aquelas organizações líderes, capazes de prosperar, pois se concentram nos resultados em vez de no processo, com uma noção clara de como equilibrar estrutura e governança, enquanto abraçam a mudança.

Elas capacitam seus colaboradores para que isso aconteça, permitindo que eles dominem diferentes formas de trabalho e se tornem profissionais completos, elevando suas habilidades de poder e se tornando agentes de mudanças.

Gerente de projetos: alta demanda, poucos profissionais

Os projetos e os agentes de mudança que os colocam em prática desempenham um papel vital no processo de transformação organizacional. “Todas as empresas fazem projetos, seja para implementar um sistema, um programa de educação ou um plano vacinal”, exemplifica Ricardo Triana, diretor-geral do PMI.

São ações complexas que, geralmente, demandam o envolvimento de diversas áreas, assim como o desenvolvimento e o acompanhamento de recursos, cronogramas, orçamento, além de agilidade e flexibilidade para lidar com problemas e sugerir soluções assertivas.

“É importante ter a habilidade e o conhecimento de como fazer a integração entre todos esses aspectos. É isso que faz um gerente de projetos”, completa o executivo.

Por isso, aumentar a qualificação da força de trabalho e capacitar uma nova geração de talentos com habilidades de gerenciamento de projetos é ponto vital para o sucesso econômico e a longevidade das empresas.

De acordo com outro estudo, o “Talent Gap: Ten-Year Employment Trends, Costs, and Global Implications”, também desenvolvido pelo PMI, o aumento no número de empregos que exigem habilidades específicas e as taxas de aposentadoria devem criar uma demanda global de 25 milhões de novos profissionais de projetos até 2030.

No Brasil, é esperada, a cada ano, a abertura de 27.317 vagas de emprego orientadas para a gestão de projetos (PMOE). Entretanto, o país pode enfrentar uma escassez de 1,9 milhão de profissionais na área até 2030, segundo Ricardo Triana.

Em um esforço para capacitar mais líderes de projetos, assim como suas equipes e o público mais amplo de agentes de mudança, em todos os níveis e setores, o PMI trabalha em quase todos os países do mundo para amadurecer ainda mais a profissão com padrões reconhecidos globalmente, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisa acadêmica, publicações, cursos de desenvolvimento profissional e oportunidades de networking.

“Precisamos qualificar profissionais com conhecimentos de gerenciamento de projetos. E, adicionalmente, fomentar essas habilidades nos outros profissionais que vão fazer parte do time de projetos”, diz o diretor-geral do PMI.

Confira, abaixo, cinco cursos gratuitos e online oferecidos que vão capacitar profissionais a apoiar e liderar mudanças, ajudando suas organizações a seguir em constante evolução e modernização:

1 - KICKOFF: um programa gratuito, destinado ao desenvolvimento de competências de gestão de projetos em toda a empresa, uma característica essencial para o novo ecossistema de trabalho. Disponível em português e entregue online em apenas 45 minutos para quem quer aprender rapidamente os fundamentos da gestão estratégica e eficaz de projetos e alcançar resultados tangíveis para qualquer projeto, em qualquer setor. Você pode acessar o KICKOFF gratuitamente no PMI.org para baixar tutoriais e modelos, e efetivamente lançar um projeto do início ao fim. Após a conclusão, os participantes recebem um crachá digital como certificado, que pode ser compartilhado em seus perfis nas redes sociais.

2 - Noções básicas de DA (Disciplined Agile): disponível em português, o kit de ferramentas Disciplined Agile (DA) fornece orientação direta para ajudar você e sua organização a otimizar seus processos de maneira sensível ao contexto, fornecendo uma base sólida para a agilidade dos negócios.

3 - Project Management for Beginners: disponível em inglês e destinado a iniciantes, fornece a você o conhecimento básico necessário para ingressar em uma equipe de projeto ou dar o primeiro passo no caminho para uma carreira em gerenciamento de projetos. Fornece, também, uma visão geral da terminologia e inclui tópicos básicos, como a importância dos projetos, como os ambientes influenciam o sucesso do mesmo e a função do gerente de projetos.

4 - Business Continuity: oferecido em inglês, tem o objetivo de ajudar você e a empresa em que trabalha a se adaptarem, em tempo real, para garantir que as equipes remotas estejam engajadas e a colaboração virtual seja produtiva.

Com mais empresas com funcionários em regime de home office e eventos do setor se tornando virtuais, a pandemia de covid-19 criou uma necessidade imediata de repensar como trabalhar e fazer negócios. Por isso, o curso oferece uma coleção de recursos relevantes para ajudar tanto líderes quanto colaboradores a se adaptarem neste momento desafiador.

5 - Free Introduction: Basics of Disciplined Agile: nessa introdução rápida, em inglês, são apresentadas as noções básicas do Disciplined Agile e como ele pode ajudar você, sua equipe e sua organização. O treinamento ajuda as companhias a aplicar o método na prática e ensina estratégias complementares para otimizar a eficácia da abordagem escolhida. Além disso, é possível ter um vislumbre do que pode ser aprendido no curso online completo, Noções básicas da Disciplina Agile, e seus benefícios para a equipe e organização.